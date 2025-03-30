Экстремальная трансформация: Джейкоб Элорди рассказал, как изменил свое тело для новой роли

Для одной из ролей ему пришлось пройти через экстремальное похудение, чтобы вжиться в образ военнопленного. Этот процесс оказался для Джейкоба настоящим испытанием: он прошел шестинедельный курс по снижению веса. Звезда «Эйфории» отметил, что его вдохновляли коллеги по съемочной площадке, многие из которых также столкнулись с необходимостью изменить свои тела ради ролей.