Экстремальная трансформация: Джейкоб Элорди рассказал, как изменил свое тело для новой роли

Актер Джейкоб Элорди скоро появится в фильме Гильермо дель Торо «Франкенштейн» и сейчас снимается в проекте Эмиральд Феннел «Грозовой перевал». В недавнем интервью актер поделился своими переживаниями о подготовке к новым ролям, особенно акцентировав внимание на изменении своей внешности.
Для одной из ролей ему пришлось пройти через экстремальное похудение, чтобы вжиться в образ военнопленного. Этот процесс оказался для Джейкоба настоящим испытанием: он прошел шестинедельный курс по снижению веса. Звезда «Эйфории» отметил, что его вдохновляли коллеги по съемочной площадке, многие из которых также столкнулись с необходимостью изменить свои тела ради ролей.
«Видя, что многие, особенно молодые люди, вкладывают усилия во что-то такое, было действительно удивительным. Когда мы вернулись с перерыва, это было так шокирующе», — сказал актер.
Ранее Джейкоб Элорди появился на публике в новом образе.