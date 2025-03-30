Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Милу Кунис и Эштона Кутчера засняли на прогулке с подросшими детьми

Супруги отправились отдыхать в Италию

Милу Кунис и Эштона Кутчера засняли на прогулке по Риму. Супруги отправились отдыхать в Италию вместе со своими детьми — десятилетней дочерью Уайатт и восьмилетним сыном Димитрием.

Мила Кунис и Эштон Катчер с детьми
Мила Кунис и Эштон Катчер с детьмиИсточник: Legion-Media

Звезды и их наследники были одеты в повседневную одежду: джинсы и кардиганы.

Папарацци заметили пару в историческом центре Рима. Они бросали монетки в фонтан Треви, затем посетили Пантеон и другие достопримечательности итальянской столицы.

Мила Кунис и Эштон Катчер с детьми
Мила Кунис и Эштон Катчер с детьмиИсточник: Legion-Media

Напомним, Мила Кунис и Эштон Кутчер познакомились в начале 2000-х на съемках сериала «Шоу 70-х». Однако их роман начался только в 2012 году. Спустя два года у пары родилась дочь Уайатт.

В 2015-ом они официально стали мужем и женой, а через год у звезд родился сын Димитрий. Актеры редко выходят в свет и не часто показывают детей публике, желая оградить их от звездной жизни.

Ранее Милу Кунис и Эштона Кутчера засняли вместе с детьми. Их заметили в тот момент, когда они выходили из синагоги в Лос-Анджелесе.