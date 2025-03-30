Милу Кунис и Эштона Кутчера засняли на прогулке по Риму. Супруги отправились отдыхать в Италию вместе со своими детьми — десятилетней дочерью Уайатт и восьмилетним сыном Димитрием.
Звезды и их наследники были одеты в повседневную одежду: джинсы и кардиганы.
Папарацци заметили пару в историческом центре Рима. Они бросали монетки в фонтан Треви, затем посетили Пантеон и другие достопримечательности итальянской столицы.
Напомним, Мила Кунис и Эштон Кутчер познакомились в начале 2000-х на съемках сериала «Шоу 70-х». Однако их роман начался только в 2012 году. Спустя два года у пары родилась дочь Уайатт.
В 2015-ом они официально стали мужем и женой, а через год у звезд родился сын Димитрий. Актеры редко выходят в свет и не часто показывают детей публике, желая оградить их от звездной жизни.
Ранее Милу Кунис и Эштона Кутчера засняли вместе с детьми. Их заметили в тот момент, когда они выходили из синагоги в Лос-Анджелесе.