Стало известно, почему Аффлек больше не желает говорить о Лопез

«У Бена все хорошо. Интервью журналу GQ было своего рода попыткой прояснить ситуацию в последний раз. Он больше не будет говорить о Джей Ло. Он не гордится тем, что их брак не сложился. Он не хотел причинять ей боль. Но теперь он хочет сосредоточиться только на своих детях и работе», — рассказал собеседник издания.