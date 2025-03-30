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Стало известно, почему Аффлек больше не желает говорить о Лопез

People: актер не хотел причинять боль бывшей жене
Бен Аффлек
Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Бен Аффлек не хочет больше упоминать экс-супругу, певицу Дженнифер Лопез. Об этом сообщает издание People со ссылкой на инсайдера.

«У Бена все хорошо. Интервью журналу GQ было своего рода попыткой прояснить ситуацию в последний раз. Он больше не будет говорить о Джей Ло. Он не гордится тем, что их брак не сложился. Он не хотел причинять ей боль. Но теперь он хочет сосредоточиться только на своих детях и работе», — рассказал собеседник издания.

Бен Аффлек в интервью журналу GQ впервые высказался о причинах развода с Дженнифер Лопез. Актер опроверг слухи о том, что документальный фильм певицы «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» об их паре вызвал «серьезный перелом» в их романе.

Артист признал, что они с Джей Ло не всегда приходили к соглашению о том, насколько публичной должна быть их жизнь, но он согласился на съемки в ленте, чтобы поддержать жену.

Дженнифер Лопез и Бен Аффлек официально развелись в январе 2025 года. 