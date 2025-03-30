Зендая надела кольцо от Тома Холланда на прогулке в Италии

Актриса Зендая вышла на публику с кольцом от Тома Холланда. Об этом сообщает Vogue.
Зендея предпочла черный свитер с узкими швами от бренда Louis Vuitton, прямые джинсы и черное пальто от Maison Margiela. Образ дополнили черные солнцезащитные очки и обручальное кольцо с бриллиантом от Тома Холланда. Актриса вместе с другом прогуливалась по Италии.
7 января стало известно, что Том Холланд помолвлен со звездой «Эйфории», американской актрисой Зендаей. По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом. Источники отметили, что молодой человек решил не устраивать шоу, все прошло в романтичной обстановке дома у актрисы. При этом членов семьи рядом не было. Как пояснил собеседник TMZ, это был просто приятный момент между влюбленными.
Позже Зендая показала помолвочное кольцо за $200 тысяч.