Звезда «Очень странных дел» снялась в крошечном бикини с кардинально новым имиджем

21-летняя Милли Бобби Браун после окрашивания в блонд решила вернуться к каштановому цвету волос. Актриса позировала в крошечном голубом лифе бикини, который дополнила молочными шортами с принтом, ожерельем, серьгами-кольцами и солнцезащитными очками с леопардовым принтом. Знаменитость снялась с банкой кофейного напитка на пляже.