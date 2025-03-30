Звезда «Очень странных дел» снялась в крошечном бикини с кардинально новым имиджем

Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун снялась в купальнике с кардинально новым имиджем. Актриса опубликовала фото в соцсети.
21-летняя Милли Бобби Браун после окрашивания в блонд решила вернуться к каштановому цвету волос. Актриса позировала в крошечном голубом лифе бикини, который дополнила молочными шортами с принтом, ожерельем, серьгами-кольцами и солнцезащитными очками с леопардовым принтом. Знаменитость снялась с банкой кофейного напитка на пляже.
Ранее Милли Бобби Браун призналась, что у нее 62 домашних питомца. Актриса рассказала о животных, которые живут у нее дома.