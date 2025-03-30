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Райана Рейнольдса обвинили в плохом отцовстве из-за грубой фразы

Актер попросил свою 7-летнюю дочь Инес произнести ругательство в своем фильме
Райан Рейнольдс
Райан РейнольдсИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актера Райана Рейнольдса назвали плохим отцом из-за грубой речи его дочери. Об этом сообщает Page Six.

Райан Рейнольдс попроосил свою 7-летнюю дочь Инес произнести грубую фразу в фильме «Дэдпул и Росомаха».

«Эй, когда мне понадобится твое мнение, я вытащу из тебя всю паршивую грязь Росомахи», — высказалась в фильме дочь актера.

При этом он сам заявил, что «к сожалению, это была моя дочь Инес». Рейнольдс признался, что изначально дочь не хотела произносить эту фразу, но передумала, когда он начал искать других актеров.

«Я здесь отец года за то, что позволил ей говорить такие слова, которые она не хотела говорить. А потом она вернулась и сказала, что хочет сказать эту реплику. Я заплачу за это позже», — заключил он.

17 января стало известно, что Джастин Бальдони подал в суд против актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли на $400 млн за то, что, по утверждению режиссера, они пытались убрать его из шоу-бизнеса. В иске режиссер также утверждал, что актриса пыталась украсть права на фильм «Все закончится на нас».

После этого актриса обвинила режиссера в том, что разразившийся скандал нанес психологическую травму ее детям.