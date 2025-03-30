Сидни Суини спровоцировала слухи о романе с Гленом Пауэллом после отмены своей свадьбы

В то же время внимание общественности переключилось на возможный новый роман Сидни с ее коллегой по фильму «Кто угодно, кроме тебя» — Гленом Пауэллом. Интрига возникла после того, как актер лайкнул пост Суини, в котором она поделилась яркими пляжными фотографиями в розовом платье. Этот жест стал поводом для новых слухов о том, что между знаменитостями может быть нечто большее, чем просто профессиональные отношения.