Сидни Суини спровоцировала слухи о романе с Гленом Пауэллом после отмены своей свадьбы

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини сняла обручальное кольцо с крупным бриллиантом и удалила все совместные фотографии с женихом Джонатаном Давино, подтвердив слухи о разрыве. Это решение вызвало множество вопросов у поклонников, которые начали активно обсуждать причины расставания.
В то же время внимание общественности переключилось на возможный новый роман Сидни с ее коллегой по фильму «Кто угодно, кроме тебя» — Гленом Пауэллом. Интрига возникла после того, как актер лайкнул пост Суини, в котором она поделилась яркими пляжными фотографиями в розовом платье. Этот жест стал поводом для новых слухов о том, что между знаменитостями может быть нечто большее, чем просто профессиональные отношения.
Интересно, что ранее в 2023 году Сидни и Глен уже подогревали слухи о своих отношениях во время промо-кампании фильма. Их взаимодействие на пресс-мероприятиях и фотосессиях вызывало множество спекуляций среди поклонников и средств массовой информации. Теперь, когда оба актера расстались со своими партнерами, фанаты с нетерпением ждут развития их отношений в реальной жизни и надеются на то, что их профессиональная связь перерастет в крепкую романтическую связь.
Накануне Сидни Суини поделилась фото в откровенном бикини.