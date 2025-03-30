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Сидни Суини спровоцировала слухи о романе с Гленом Пауэллом после отмены своей свадьбы

Актриса опубликовала новый снимок, мимо которого не смог пройти ее бывший коллега
Сидни Суини
Сидни СуиниИсточник: Legion-Media.ru

Звезда  сериала «Эйфория» Сидни Суини сняла обручальное кольцо с крупным бриллиантом и удалила все совместные фотографии с женихом Джонатаном Давино, подтвердив слухи о разрыве. Это решение вызвало множество вопросов у поклонников, которые начали активно обсуждать причины расставания.

В то же время внимание общественности переключилось на возможный новый роман Сидни с ее коллегой по фильму «Кто угодно, кроме тебя» — Гленом Пауэллом. Интрига возникла после того, как актер лайкнул пост Суини, в котором она поделилась яркими пляжными фотографиями в розовом платье. Этот жест стал поводом для новых слухов о том, что между знаменитостями может быть нечто большее, чем просто профессиональные отношения.

Интересно, что ранее в 2023 году Сидни и Глен уже подогревали слухи о своих отношениях во время промо-кампании фильма. Их взаимодействие на пресс-мероприятиях и фотосессиях вызывало множество спекуляций среди поклонников и средств массовой информации. Теперь, когда оба актера расстались со своими партнерами, фанаты с нетерпением ждут развития их отношений в реальной жизни и надеются на то, что их профессиональная связь перерастет в крепкую романтическую связь.

Накануне Сидни Суини поделилась фото в откровенном бикини.