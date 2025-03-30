Боярский отметил, что выдвижение Юры Борисова на «Оскар» порадовало его

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что у российского актера Юры Борисова еще будет шанс получить «Оскар». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Борисов номинировался на «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Анора». Картина стала триумфатором премии, получив пять наград в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж».
«Выдвижение любого артиста на “Оскар” от нашей страны вызывает у меня чувство неподдельной радости, желаю ему удачи. Сейчас он не получил, получит в следующий раз», — сказал Боярский.
Борисов стал первым актером из России, получившим номинацию на «Оскар». В последний раз Россия получала «Оскар» в 2000 году. Тогда награда досталась режиссеру Александру Петрову за мультфильм «Старик и море» по повести Эрнеста Хемингуэя в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».
Полный текст интервью будет опубликован 31 марта.
Накануне Боярский сообщил, что не планирует сокращать концертную деятельность