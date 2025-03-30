Боярский отметил, что выдвижение Юры Борисова на «Оскар» порадовало его

Борисов стал первым актером из России, получившим номинацию на «Оскар». В последний раз Россия получала «Оскар» в 2000 году. Тогда награда досталась режиссеру Александру Петрову за мультфильм «Старик и море» по повести Эрнеста Хемингуэя в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм».