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Милош Бикович прогулялся по Москве в леопардовом пальто

Актер принял участие в стильной фотосессии

Милош Бикович поделился новыми кадрами в своем блоге. 37-летний актер принял участие в фотосессии в Москве. Звезда фильма «Красный шелк» снялся в леопардовом пальто.

Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети

Также он надел черные брюки, футболку с жилеткой в тон и лакированные туфли. Свой образ Бикович дополнил шапкой и солнцезащитными очками с круглой оправой.

«Выглядит так, будто я проиграл спор. Но дело не в этом», — написал звезда франшизы «Холоп».

Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети

Поклонники оценили модный образ актера. «Очень стильно. Супер!», «Очень хорошо», «Красавчик», «Великолепны. Впрочем, как всегда», «Икона стиля», «Выглядишь леопардово».

Напомним, Милош Бикович — известный сербский и российский актер. Зрители знают его по таким проектам, как «Отель Элеон», «Отель "Белград"», «Лед», «Балканский рубеж», «Магомаев», «Вызов», «Дайте шоу» и другим.

Милош Бикович, фото: соцсети
Милош Бикович, фото: соцсети

Актер счастлив в браке с моделью Иваной Малич. В прошлом году у пары родился сын Василий. Артист говорил, что живет с семьей на три страны — в России, Сербии и Черногории.

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