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Хью Джекман кардинально сменил имидж

Актер избавился от усов и бороды на камеру
Хью Джекман
Хью ДжекманИсточник: Legion-Media.ru

Австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман кардинально сменил имидж на камеру. Публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале ролика 56-летний артист предстал в кресле с длинными усами. Затем стилисты убрали растительность звезды, оставив гладко выбритое лицо. Кроме того, специалисты сделали мужчине стрижку.

«Во всем актерском составе и съемочной группе "Смерти Робин Гуда" есть глубина, товарищество и дух. Спасибо за этот замечательный опыт. Это честь и привилегия. Спасибо, Ирландия!!! Твоя красота не знает границ», — подписал пост Джекман.

Известно, что в 2025 году начались съемки американского боевика «Смерть Робин Гуда», в котором Джекман исполнит главную роль.

В декабре 2024 года 56-летнего Хью Джекмана сняли топлес на пляже. Он предстал перед камерами с обнаженным торсом, демонстрируя мускулистое тело.