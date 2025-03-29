Хью Джекман кардинально сменил имидж

«Во всем актерском составе и съемочной группе "Смерти Робин Гуда" есть глубина, товарищество и дух. Спасибо за этот замечательный опыт. Это честь и привилегия. Спасибо, Ирландия!!! Твоя красота не знает границ», — подписал пост Джекман.