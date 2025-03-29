57-летнюю Памелу Андерсон раскритиковали за образ на премии: «Безвкусно»

Звезду «Спасателей Малибу», актрису Памелу Андерсон раскритиковали за выбор наряда для светского мероприятия. Об этом сообщает Dailу Mail.
57-летняя Андерсон позировала в оверсайз-жакете, светло-коричневой юбке и открытых туфлях. При этом она выпрямила волосы и отказалась от макияжа.
«Симпатично, но безвкусно», «Похожа на школьную учительницу», «Выглядит уставшей и изможденной», «Этот наряд ей явно не идет», — написали пользователи соцсетей в комментариях.
До этого Памела Андерсон посетила специальный показ фильма «Шоугерл», в котором сыграла одну из главных ролей. На мероприятии актриса появилась с обновленной стрижкой и челкой. Модель Playboy позировала перед камерами без косметики.