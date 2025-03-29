Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

57-летнюю Памелу Андерсон раскритиковали за образ на премии: «Безвкусно»

Поклонники не оценили выбор наряда актрисы
Памела Андерсон
Памела АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

Звезду «Спасателей Малибу», актрису Памелу Андерсон раскритиковали за выбор наряда для светского мероприятия. Об этом сообщает Dailу Mail.

57-летняя Андерсон позировала в оверсайз-жакете, светло-коричневой юбке и открытых туфлях. При этом она выпрямила волосы и отказалась от макияжа.

«Симпатично, но безвкусно», «Похожа на школьную учительницу», «Выглядит уставшей и изможденной», «Этот наряд ей явно не идет», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Памела Андерсон
Памела АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

До этого Памела Андерсон посетила специальный показ фильма «Шоугерл», в котором сыграла одну из главных ролей. На мероприятии актриса появилась с обновленной стрижкой и челкой. Модель Playboy позировала перед камерами без косметики. 