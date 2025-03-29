В Москве объявили лауреатов Премии Художественного театра

Лауреатом в номинации «Балет» стала Елена Соломянко за партию в «Лебедином озере» (МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко). «Очень приятно, когда балет получает премии. Русский балет — лучший в мире, и мы по-прежнему можем им гордиться», — отметил премьер Большого театра Денис Родькин, вручая премию. Соломянко отметила, что получить эту награду для нее большая честь: «Быть отмеченной именно в этом спектакле, именно за эту роль, она очень важна для меня, и путь к ней был достаточно сложным и длинным».