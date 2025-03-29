В Москве объявили лауреатов Премии Художественного театра

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Дирижер Иван Никифорчин, композитор Лидия-Мария Кошевая и другие молодые деятели искусства вошли в число лауреатов третьей Премии Художественного театра, лауреатом в специальной номинации стал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Церемония награждения состоялась в МХТ им. А. П. Чехова, передает корреспондент ТАСС.
Премия Художественного театра направлена на поддержку и популяризацию деятелей искусств до 35 лет и вручается в девяти номинациях: «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Классическая музыка», «Современная академическая музыка», а также в специальных номинациях — «Без комментариев» и «Зачет». Победителей в основных номинациях определяет жюри, приз в номинации «Зачет» вручается студенту Школы-студии МХАТ.
Перед началом церемонии к лауреатам обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова. «Уже третий год на исторической сцене МХТ имени Чехова мы чествуем талант и мастерство нашей творческой молодежи, ярко проявившей себя в минувшем году», — сказала министр в видеообращении, поздравив лауреатов с победой и пожелав новых достижений, а также воплощения всего задуманного.
Как сказал со сцены художественный руководитель — директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, вечер посвящен памяти Иннокентия Смоктуновского. 28 марта отмечается 100 лет со дня его рождения. «Сегодняшний вечер будет пронизан им и посвящен ему, его размышлениям о жизни, его интонациям, тембру голоса, его обаянию», — пояснил Хабенский.
Гостями мероприятия стали народный артист РСФСР Станислав Любшин, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин, фигурист Роман Костомаров, генеральный директор Государственного музея имени Л. Н. Толстого Владимир Толстой, народный артист РФ режиссер Владимир Хотиненко, хореограф Алла Сигалова, актриса Аня Чиповская и другие деятели культуры.
Специальные номинации
Лауреатом премии в специальной номинации «Зачет», которую вручил заслуженный артист РФ, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, стала Агафья Бит-Гармус, студентка 4 курса факультета сценографии и театральной технологии.
«Премию Художественного театра» в номинации «Без комментариев» получил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Хабенский, вручая статуэтку, отметил, что лауреатом в этой категории становятся «люди, чей жизненный путь, дела и человеческое содержание не нуждаются ни в каких комментариях».
Основные номинации
Премию в одной из основных номинаций — «Опера» — получил дирижер-постановщик Иван Никифорчин с оперой «Снегурочка» (Большой театр, Новая сцена). Сам лауреат не смог присутствовать на вручении, награду получила его жена Анастасия Латышева, прочитав со сцены речь супруга. Никифорчин передал благодарность главному режиссеру Малого театра Алексею Дубровскому, а также «всем артистам, которые воплотили в жизнь эту грандиозную постановку».
Лауреатом в номинации «Балет» стала Елена Соломянко за партию в «Лебедином озере» (МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко). «Очень приятно, когда балет получает премии. Русский балет — лучший в мире, и мы по-прежнему можем им гордиться», — отметил премьер Большого театра Денис Родькин, вручая премию. Соломянко отметила, что получить эту награду для нее большая честь: «Быть отмеченной именно в этом спектакле, именно за эту роль, она очень важна для меня, и путь к ней был достаточно сложным и длинным».
Награду в номинации «Классическая музыка» вручили дирижеру Артемию Великому, который не смог присутствовать на церемонии. Вместо него статуэтку получил виолончелист, заслуженный артист РФ Борис Андрианов. Композитор Лидия-Мария Кошевая с пьесой «Песни цветов» стала лауреатом премии в категории «Современная академическая музыка», она назвавшая свою победу большой радостью и вдохновением для будущих работ.
В номинации «Литература» награда досталась Марии Лебедевой с романом «Там темно». «Я, правда, не ожидала. Рукопись, которая стала романом “Там темно”, даже отказались обсуждать на литературном семинаре», — призналась Лебедева на церемонии. Вручила ей премию писательница Софья Багдасарова, которая отметила, что данная номинация была введена не случайно, так как именно литература является основой для разного рода сценических искусств.
Лауреатом в номинации «Кино» стала актриса Дарья Верещагина за роль Алисы Селезневой («Сто лет тому вперед»). Вручила статуэтку народная артистка РФ Анна Михалкова, которая посоветовала победителям воспринимать награду как аванс, который в будущем надо отработать.
Актриса Александра Урсуляк, вручая награду в номинации «Театр», выразила слова восхищения в адрес премии и ее организации, а также отметила, что эта награда дает возможность «молодым почувствовать себя внутри сообщества и быть поддержанными». Награды в этой категории удостоен режиссер Андрей Маник за спектакль «Три сестры» в пространстве «Внутри» театрального объединения «Озеро».
Лауреаты получили дипломы и статуэтки — уменьшенные копии горельефа «Пловец» работы скульптора Анны Голубкиной, а также значок в форме чайки, выполненный из золота, глаз птицы инкрустирован бриллиантом. В качестве специального приза от театра обладатели премии получают возможность один раз в течение года использовать Новую сцену МХТ для реализации своих творческих проектов.
В состав жюри третьей Премии Художественного театра вошли Константин Хабенский, кинорежиссер Федор Бондарчук, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, писатель Евгений Водолазкин, оперный певец Ильдар Абдразаков и другие деятели искусства.