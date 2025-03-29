В Москве завершилось прощание с актером Алексеем Веселкиным

«Все, что было сегодня сказано со сцены, подтверждает то, что папа был светлым, добрым человеком, — сказал со сцены сын артиста Алексей Веселкин-младший. — Для меня он был учителем. В последнее время, в связи с болезнью, мы очень много общались и разговаривали абсолютно на любые темы. Наверное, все больше про мечты, и я смотрел на него как на философа. Он был, есть и будет примером для меня и всех наших коллег в театре по отношению к профессии, по работоспособности и отношению друг к другу».