В Москве завершилось прощание с актером Алексеем Веселкиным

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. В Москве завершилось прощание с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным. Оно проходило на сцене Российского академического молодежного театра (РАМТ), передает корреспондент ТАСС.
«Для всех нас сегодняшний день — это личная история и потеря, — сказал во время церемонии прощания художественный руководитель театра Алексей Бородин. 42 года назад я начал собирать в театре новое поколение артистов, и, конечно, Алексей был светочем этого, а дальше началась большая жизнь. Каждая новая роль, спектакль была для него важна, он мог работать день и ночь. Лешу можно определить как: “жажда жизни”. Иначе он не мог».
Ведущий актер труппы РАМТ, режиссер, теле- и радиоведущий Веселкин умер 26 марта после тяжелой болезни в возрасте 63 лет. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в театре ранее.
«Все, что было сегодня сказано со сцены, подтверждает то, что папа был светлым, добрым человеком, — сказал со сцены сын артиста Алексей Веселкин-младший. — Для меня он был учителем. В последнее время, в связи с болезнью, мы очень много общались и разговаривали абсолютно на любые темы. Наверное, все больше про мечты, и я смотрел на него как на философа. Он был, есть и будет примером для меня и всех наших коллег в театре по отношению к профессии, по работоспособности и отношению друг к другу».
Более 100 коллег, близких и родных пришли почтить его память. Главный режиссер РАМТа, заслуженная артистка России Марина Брусникина выразила соболезнования семье артиста со сцены. «Я знаю Лешу очень давно. Он всегда был невероятно ярким, оптимистичным человеком. В таких ситуациях появляются вопросы: “А за что? Почему?”, но нужно принять это как Божий промысел. Семья Леши — очень сильные люди, царствие ему небесное», — сказала она.
Во время церемонии прощания народный артист России, коллега Веселкина Алексей Блохин вспомнил об их совместной работе: «В нашей команде он был “тысяча вольт” по своему оптимизму, энергии и шуткам. Мы долго работали вместе — 42 года, и это были прекрасные времена».
«Я хочу сказать о дружбе, — простился со своим другом ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. — Она была прекрасна не в количестве общения, а в понимании того, что он совсем рядом. Театр для него был главным, и он всегда хотел участвовать во всех спектаклях, очень ревностно относился к ролям. Он был светлым человеком, преданным театру».
Также на прощание приехали радио- и телеведущая Ксения Стриж, актриса Татьяна Аксюта, актеры Алексей Мясников, Александр Гришин, режиссер Павел Забелин. Траурные венки на прощание прислали из Министерства культуры России, а также коллеги из РАМТ.
Об актере
Веселкин был принят в труппу РАМТа (тогда Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания театрального училища им. Щукина. За 42 года в театре им было сыграно порядка 60 ролей, каждая из которых становилась настоящим событием. В их числе — Фамусов в «Горе от ума», Джерри Крол в «Проблеме» Тома Стоппарда, Сильвио в камерной постановке пушкинского «Выстрела», судья Айвз в «Нюрнберге», Меннерс в «Алых парусах» и многие другие роли.
Навсегда в истории РАМТа — образы, созданные Веселкиным в спектаклях 1980−90-х и 2000-х годов: Ледик («Крестики-нолики»), Тарталья («Любовь к трем апельсинам»), Алексей («Кабанчик»), Близнецы («Сказка о четырех близнецах»), Эдгар («Король Лир»), Антиох («Береника»), Шиманов («Ловушка 46, рост второй»), Пип («Большие надежды»), Николас («Сон с продолжением»), четыре роли в спектакле «Марсианские хроники», Меркуцио («Ромео и Джульетта»), кардинал Чибо («Лоренцаччо»), Леонид («Гупешка»).
Творческие способности Веселкина всегда привлекали внимание режиссеров и продюсеров. Многие годы он работал ведущим на радио «Маяк», снимался в кино (сериалы «Не родись красивой», «Медики», «Кулагин и партнеры», фильмы «Все начинается с любви», «Армавир», «Два гусара»). Многим Веселкин запомнился как ведущий популярных телевизионных передач 1990-х: «Детский час», «До 16 и старше», «Будильник», «50×50».