Риз Уизерспун поделилась необычным способом борьбы с тревожностью

В 2021 году актриса рассказывала, что перед съемками фильма «Дикая» (2014) начала страдать от панических атак и даже использовала гипноз, чтобы вылечить их. Уизерспун пугали не только нагота и тема наркопотребления в фильме, но и то, что ей нужно было находиться перед камерой одной без других артистов.