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Риз Уизерспун поделилась необычным способом борьбы с тревожностью

Актриса призналась, что во время приступов тревожности старается занять руки
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун

Американская актриса Риз Уизерспун поделилась своим необычным способом борьбы с тревожностью. Новое видео 48-летняя звезда записала для подписчиков в личном блоге.

«На прошлой неделе я проводила время с дочерью подруги, и она сказала мне, что она очень нервничает. Девушка учится в старшей школе. Мы все нервничаем, верно? Это стрессовое время», — рассуждает она.

Ризерспун призналась, что во время приступов тревожности старается занять руки.

«Поэтому мы с ней пошли и сделали сладости. Неважно, делаете ли вы сладости, собираете вы цветы, рисуете по номерам, готовите еду для своей семьи или друзей. Займитесь чем-нибудь. Выйдите из головы и займите руки», — призвала она.

В 2021 году актриса рассказывала, что перед съемками фильма «Дикая» (2014) начала страдать от панических атак и даже использовала гипноз, чтобы вылечить их. Уизерспун пугали не только нагота и тема наркопотребления в фильме, но и то, что ей нужно было находиться перед камерой одной без других артистов.