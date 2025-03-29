Звезда «Очень странных дел» похвасталась фигурой в бикини

21-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» разместила ролик, в котором она предстала на фоне пальм в раздельном купальнике. Упомянутый комплект, расшитый блестками, состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. При этом звезда собрала волосы и надела солнцезащитные очки.