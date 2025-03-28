Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Появились откровенные фото 54-летнего Мэтта Деймона со съемок нового фильма

Актер участвует в съемках фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана

Появились откровенные фото американского актера Мэтта Дэймона со съемок нового фильма. Материал приводит Daily Mail.

Мэтт Дэймон
Мэтт ДэймонИсточник: Legion-Media.ru

54-летнего артиста запечатлели во время работы над лентой «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Он позировал с обнаженным торсом на скалистом береге в итальянской коммуне Фавиньяна.

Кроме того, Деймон надел укороченные коричневые брюки с рваными краями и продемонстрировал седые волосы и бороду. Также в кадр попала его партнерша по фильму — актриса Зендая в кремовом приталенном макси-платье.

В июле 2023 года сообщалось, что Мэтт Дэймон нарушил перерыв в карьере из-за звонка Кристофера Нолана.