Папарацци засняли Зендаю в наряде в греческом стиле на съемках «Одиссеи»

25 марта папарацци подловили Зендаю на съемочной площадке экранизации «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана на острове Фавиньяна. 28-летняя актриса была запечатлена в наряде в греческом стиле. Визажист сделал знаменитости макияж в нюдовых тонах, а стилист уложил волосы в прическу с плетеной косой. По информации журналистов, Зендая может исполнить роль богини Афины. Сообщается, что на съемочной площадке также был актер Мэтт Дэймон.