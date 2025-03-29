Папарацци засняли Зендаю в наряде в греческом стиле на съемках «Одиссеи»

Голливудскую актрису Зендаю засняли в наряде в греческом стиле. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
25 марта папарацци подловили Зендаю на съемочной площадке экранизации «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана на острове Фавиньяна. 28-летняя актриса была запечатлена в наряде в греческом стиле. Визажист сделал знаменитости макияж в нюдовых тонах, а стилист уложил волосы в прическу с плетеной косой. По информации журналистов, Зендая может исполнить роль богини Афины. Сообщается, что на съемочной площадке также был актер Мэтт Дэймон.
7 января стало известно, что Зендая помолвлена с актером Томом Холландом. По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом.
9 января актриса продемонстрировала кольцо с бриллиантом в 5 карат на специальном показе фильма «Претенденты» в Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе. По данным журналистов, украшение было сделано ювелиром Джессикой МакКормак из Новой Зеландии, которая сейчас проживает в Англии. Стоимость кольца оценивается более чем в $200 тысяч.