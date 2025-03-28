Звезда «Уэнсдэй» высмеяла люксовое платье за неудобство

Американская актриса Дженна Ортега пожаловалась на роскошный наряд люксового бренда Oscar de la Renta. Соответствующий момент из шоу комика и телеведущего Стивена Колбера доступен в сети.
Так, 22-летняя звезда популярного сериала «Уэнсдэй» пришла на телепрограмму в платье с объемной аппликацией в виде цветка и красными вставками. По словам знаменитости, оно полностью изготовлено из стекла.
«Я не буду врать, иногда оно тыкается мне в задницу из-за осколков каждый раз, когда я сажусь. Я чувствую себя неуютно, но в то же время очень комфортно», — призналась девушка.
Ранее Дженна Ортега рассказала о съемках второго сезона «Уэнсдэй».