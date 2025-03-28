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Звезда «Уэнсдэй» высмеяла люксовое платье за неудобство

Актриса Дженна Ортега пожаловалась на неудобное платье

Американская актриса Дженна Ортега пожаловалась на роскошный наряд люксового бренда Oscar de la Renta. Соответствующий момент из шоу комика и телеведущего Стивена Колбера доступен в сети.

Дженна Ортега
Дженна Ортега

Так, 22-летняя звезда популярного сериала «Уэнсдэй» пришла на телепрограмму в платье с объемной аппликацией в виде цветка и красными вставками. По словам знаменитости, оно полностью изготовлено из стекла.

«Я не буду врать, иногда оно тыкается мне в задницу из-за осколков каждый раз, когда я сажусь. Я чувствую себя неуютно, но в то же время очень комфортно», — призналась девушка.

Ранее Дженна Ортега рассказала о съемках второго сезона «Уэнсдэй».