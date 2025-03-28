Звезда сериала «Офицеры» показала на фото три поколения женщин в семье

Знаменитость родилась в Москве в семье офицера и учителя биологии. Вуличенко не скрывает, что мать была против ее актерской карьеры. В детстве артистке неоднократно предлагали роли в фильмах, но женщина не давала согласие на съемки дочери. В 12 лет актриса самостоятельно приехала на кастинг «Ералаша» и прошла его. После этого мать звезды стала лояльнее относиться к ее увлечению, не препятствуя творческому развитию. А после окончания школы Вуличенко поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.