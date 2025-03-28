Звезда сериала «Офицеры» показала на фото три поколения женщин в семье

Актриса Екатерина Вуличенко, сыгравшая в сериале «Офицеры», показала на фото три поколения женщин в семье. Звезда опубликовала в соцсети редкое фото с матерью, сестрой и дочерью.
«С днем рождения, мама! Нет слов, чтобы передать, как я тебя люблю», — написала артистка.
Знаменитость родилась в Москве в семье офицера и учителя биологии. Вуличенко не скрывает, что мать была против ее актерской карьеры. В детстве артистке неоднократно предлагали роли в фильмах, но женщина не давала согласие на съемки дочери. В 12 лет актриса самостоятельно приехала на кастинг «Ералаша» и прошла его. После этого мать звезды стала лояльнее относиться к ее увлечению, не препятствуя творческому развитию. А после окончания школы Вуличенко поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
У актрисы двое детей. Дочь Софию она родила от предпринимателя Дениса Трифонова. Артистка рассталась с ним через девять лет брака. Звезда отвечала журналистам, что никогда и ничего не будет говорить плохого об отце своего первенца. Однако артистка заявляла, что развод — ужасное событие, даже если все проходит мирно, без скандалов. 17 декабря 2018 года Вуличенко родила сына Александра от бизнесмена Марата Гуданаева, за которого вышла замуж в 2017 году.