В Ашхабаде открылся фестиваль российского кино

АШХАБАД, 28 марта. /ТАСС/. Фестиваль российского кино в Ашхабаде открылся в кинотеатре «Беркарар» с показа мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света», передает корреспондент ТАСС.
На показ пришло много детей. Для них актеры в русских национальных костюмах до начала сеанса провели различные конкурсы и викторины.
«Я от души рада вас приветствовать, — сказала на открытии заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко. — Я уверена, что вы обязательно запомните те мультфильмы, и те фильмы, которые вы сегодня посмотрите. В этих фильмах есть и русская культура, русское слово, и я уверена, что вы получите удовольствие. Поэтому желаю вам смотреть побольше мультиков на русском языке, смотреть интересные фильмы, которые вам нравятся и быть такими же крепкими, задорными, улыбающимися ребятами, которым нравится ходить в кино».
Фестиваль продлится по 30 марта, все показы будут проходить в кинотеатре «Беркарар». В программе — новинки российского кинопроизводства. Помимо указанного мультфильма, это семейная сказка «Финист. Первый богатырь», фильм по мотивам одноименного произведения Ганса Христиана Андерсена «Огниво» и документальный приключенческий фильм «Огненный лис». Мероприятие организовано Роскино при поддержке Министерства культуры РФ и содействии посольства РФ в Ашхабаде.