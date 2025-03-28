В Ашхабаде открылся фестиваль российского кино

«Я от души рада вас приветствовать, — сказала на открытии заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко. — Я уверена, что вы обязательно запомните те мультфильмы, и те фильмы, которые вы сегодня посмотрите. В этих фильмах есть и русская культура, русское слово, и я уверена, что вы получите удовольствие. Поэтому желаю вам смотреть побольше мультиков на русском языке, смотреть интересные фильмы, которые вам нравятся и быть такими же крепкими, задорными, улыбающимися ребятами, которым нравится ходить в кино».