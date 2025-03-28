Депутат Бурляев: ГД предложит Минпросвещения свой список рекомендованного кино

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Список из 220 рекомендованных для семейного просмотра фильмов составили в Государственной думе. Его подробно обсудят с Министерством просвещения РФ, сообщил на пресс-конференции ТАСС депутат Госдумы народный артист РФ Николай Бурляев.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что министерство завершило формирование списка фильмов, рекомендованных школьникам к семейному просмотру. Работа над перечнем началась еще летом 2024 года, в сентябре был представлен проект списка из 191 фильма.
«Мы в Государственной думе уже разработали [список, в котором] не 100, а 220 фильмов. И я сегодня созванивался с Минпросвещения — они готовы, чтобы мы шли к синергии, чтобы они учли наши пожелания», — сказал депутат.
Он также выразил сомнение по поводу включения в список для семейного просмотра, составленного Минпросвещения, художественного фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко и кинолент режиссера Сарика Андреасяна.
«Есть то, что я предложил бы убрать из этого списка. Например, “Чебурашку”, где нет ни одного положительного героя. В этот список каким-то образом также попал Сарик Андреасян, который исказил историю Онегина (экранизация романа в стихах Александра Пушкина “Евгений Онегин” — прим. ТАСС)», — считает Бурляев.