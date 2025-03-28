А вот «Александр» обернулся провалом и номинацией на «Золотую малину». После этого Фаррелл заявил, что высокобюджетные блокбастеры — не его путь, в отличие от независимого кино. После выхода «Залечь на дно в Брюгге» сомнений в таланте Колина не осталось. В фильме он сыграл вместе с Бренданом Глисоном, и роль принесла ему первый «Золотой глобус». Спустя годы дуэт вернулся на экраны в драме «Банши Инишерина», за который Фаррелл получил свой второй «Золотой глобус».