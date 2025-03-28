Актеры из Ирландии — в киноиндустрии фигуры заметные. По следам старой гвардии с успехом идут молодые таланты. Расскажем, какие ирландские артисты завоевали Голливуд.
1. Брендан Глисон
Уроженец Дублина после университета преподавал ирландский язык, а в кино дебютировал в 45 лет. Первым громким успехом для Брендана Глисона стала оскароносная лента Мэла Гибсона «Храброе сердце». В «Трое» актер предстал в образе Менелая. А в 2007 году критики оценили его совместную работу с Колином Фарреллом в криминальной комедии «Залечь на дно в Брюгге». За образ любителя средневековой истории Кена Глисон был номинирован на «Золотой глобус» и получил премию BAFTA. Фильм сразу вошел во всевозможные топы.
Многие знают Глисона благодаря роли профессора Грюма в нескольких фильмах франшизы «Гарри Поттер», включая «Гарри Поттер и кубок огня». В фильме «Навстречу шторму» артист перевоплотился в Уинстона Черчилля, за что получил «Эмми». Несмотря на востребованность в Голливуде, Брендан продолжает сниматься у соотечественников и поддерживать культурные инициативы страны.
2. Майкл Фассбендер
Актер родился в Германии в семье немца и ирландки, но вырос на родине матери. Карьера Майкла Фассбендера началась с театра и ирландских телепроектов. Мировую известность ему принесла роль военачальника Стелиоса в боевике «300 спартанцев». Ради роли Фассбендер несколько месяцев тренировался по четыре часа в день.
А вот для образа лидера ирландских республиканцев Бобби Сэндса в фильме «Голод» Майкл сел на жесткую диету, потеряв около 20 килограммов. За эту работу он получил британскую кинопремию и признание критиков. Большим успехом ознаменовался выход «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино, где Фассбендер сыграл лейтенанта Арчи Хикокса. Последовали «Люди Икс» и фильмы Ридли Скотта о симбионтах, включая «Чужой: Завет», в которых Майкл выступил в роли андроида Дэвида.
Долгожданную номинацию на «Оскар» Майкл Фассбендер получил в 2014 году за драму «12 лет рабства», но статуэтку актер так и не выиграл. Вторую номинацию ему принес образ Стива Джобса в одноименном байопике Дэнни Бойла.
3. Киллиан Мерфи
Ирландец с пронзительными голубыми глазами давно уже стал мемом — хотя даже не знает, что это такое. На родине талант «грустного Киллиана» заметили быстро, и предложения не заставили себя ждать. В Голливуде же о Киллиане Мерфи заговорили после хоррора «28 дней спустя», где он снялся вместе с Бренданом Глисоном.
Поворотным моментом в карьере Мерфи стало его знакомство с Кристофером Ноланом. Киллиан пробовался на роль темного рыцаря в «Бэтмен: Начало», которого в итоге воплотил Кристиан Бэйл. Нолан все равно был впечатлен талантом Мерфи и специально для него создал образ доктора Джонатана Крейна (Пугало). Так началось их долгосрочное сотрудничество.
Помимо трилогии о страже Готэма, Мерфи сыграл в «Начале» и «Оппенгеймере». Последний принес ему «Золотой глобус» и долгожданный «Оскар». Многие зрители любят его за образ Томаса Шелби в «Острых козырьках» — культовом сериале о криминальном Бирмингеме первой четверти XX века. Несмотря на успех и поступающие из Голливуда предложения, Мерфи не стал переезжать в Лос-Анджелес, он продолжает сниматься у ирландских режиссеров.
4. Сирша Ронан
Блондинка с очаровательными веснушками и экзотическим именем ворвалась в кино мощно. Среди множества претенденток Джо Райт выбрал ее на роль девочки с богатым воображением в драме «Искупление». И в 13 лет Сирша Ронан получила номинацию на «Оскар» — впечатляющий старт для юной актрисы. Настоящая известность пришла к Ронан после главной роли в «Милых костях» Питера Джексона, куда ее утвердили без проб.
В 2013 году она присоединилась к звездному касту комедийного детектива Уэса Андерсона «Отель “Гранд Будапешт”», а позже снялась и в его «Французском вестнике». В 2017-м роль в «Леди Берд», режиссерском дебюте Греты Гервиг, принесла артистке «Золотой глобус». Ее партнером по фильму выступил Тимоти Шаламе. Позже все трое объединились на съемках «Маленьких женщин». Известно, что Гервиг рассматривала Сиршу на главную роль в «Барби», но актриса сама отказалась от участия в проекте.
5. Колин Фаррелл
Один из главных голливудских секс-символов родом из Дублина. Бунтарь с непростым характером и стойкой неприязнью к учебе, Колин Фаррелл нашел себя на съемочной площадке. Его драматический талант первым разглядел американский режиссер Джоэл Шумахер, доверив образ пацифиста в фильме «Страна тигров». Актер считает, что самым важным фильмом в его карьере стал триллер «Телефонная будка».
А вот «Александр» обернулся провалом и номинацией на «Золотую малину». После этого Фаррелл заявил, что высокобюджетные блокбастеры — не его путь, в отличие от независимого кино. После выхода «Залечь на дно в Брюгге» сомнений в таланте Колина не осталось. В фильме он сыграл вместе с Бренданом Глисоном, и роль принесла ему первый «Золотой глобус». Спустя годы дуэт вернулся на экраны в драме «Банши Инишерина», за который Фаррелл получил свой второй «Золотой глобус».