Бен Аффлек высказался о мемах с его грустным лицом

«Иногда я думаю над тем, что буду носить один и тот же наряд каждый день, чтобы фотографии папарацци не различались. Но потом я отказываюсь от этой мысли и тогда становлюсь грустным мемом Аффлека, проливающим кофе. Я считаю это довольно забавным», — пояснил собеседник издания.