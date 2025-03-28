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Бен Аффлек высказался о мемах с его грустным лицом

Актер объяснил популярность мемов с ним неправильными действиями на публике
Бен Аффлек
Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Популярный американский актер кино и телеведния Бен Аффлек высказался о мемах с его грустным лицом. Соответствующее интервью публикует мужской глянцевый журнал GQ.

В беседе с журналистами 52-летний артист поразмышлял над тем, почему он привлекает внимание публики своим внешним видом во время повседневных дел и прогулок. По его мнению, он неправильно ведет себя в таких ситуациях.

«Я выхожу и забираю посылки или доставку, и мне все равно, что люди фотографируют меня. Некоторые люди, которые умнее, думают: “Я не хочу, чтобы меня видели в грязной футболке или проливающим напиток”. А я просто думаю: “О, черт возьми, чувак, мне все равно. Я просто хочу выпить кофе”», — объяснил знаменитость.

При этом Аффлек отметил, что часто анализирует свои действия на публике.

«Иногда я думаю над тем, что буду носить один и тот же наряд каждый день, чтобы фотографии папарацци не различались. Но потом я отказываюсь от этой мысли и тогда становлюсь грустным мемом Аффлека, проливающим кофе. Я считаю это довольно забавным», — пояснил собеседник издания.