Равшана Куркова опубликовала редкое фото в бикини

Артистка 31 мая 2023 года сообщила о рождении дочери, удивив поклонников такой новостью. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Знаменитость пока не называет имя возлюбленного, от которого родила девочку, и не отвечает на слухи в сети о личной жизни.