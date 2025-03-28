Актриса Равшана Куркова опубликовала редкое фото в бикини. Звезда позировала в купальнике, дополнив образ прозрачной рубашкой, и поделилась кадрами с отдыха в личном блоге.
Артистка не скрывает, что улетела из России. Знаменитость находится в Абу-Даби.
Куркова отмечала, что ведет здоровый образ жизни. По словам актрисы, ей повезло с генами, но она следит за питанием и физической активностью. Звезда рассказывала, что всю беременность занималась йогой, а через два месяца после родов вернулась к силовым тренировкам.
Артистка 31 мая 2023 года сообщила о рождении дочери, удивив поклонников такой новостью. Актриса тщательно скрывала свое положение и только после признания поделилась в личном блоге кадрами, снятыми во время беременности. Знаменитость пока не называет имя возлюбленного, от которого родила девочку, и не отвечает на слухи в сети о личной жизни.
У Курковой также есть сын от бизнесмена Сергея Амаряна. Актриса впервые показала мальчика, когда ему исполнился год, объяснив, что не готова была раньше делиться сокровенным моментом с публикой. Звезда рассталась с отцом ребенка, но сохранила с ним хорошие отношения и не препятствует встречам предпринимателя с Гаспаром.
Ранее Равшана Куркова посетила 38-ю церемонию вручения кинопремии «Ника» вместе со своей мамой, актрисой Рано Кубаевой.