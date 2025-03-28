Звезда «Кухни» о пережитом землетрясении в Бангкоке: «Очень страшно, дочь плакала»

«Жесть! Это очень страшно. Все в шоке. Мы выбежали на улицу из здания… Оно просто ходуном ходило. Землетрясение было мощное. Вот такое приключение. В номера в отелях не пускают. Маемся между кафешками на первом этаже. Сказали, что должно пройти пять часов, поскольку землетрясение может повториться. Не дай бог. Стефании моей было страшно, она плакала», — поделилась артистка.