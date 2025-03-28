Звезда «Кухни» о пережитом землетрясении в Бангкоке: «Очень страшно, дочь плакала»

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня» жену Дмитрия Нагиева, оказалась с семьей в Бангкоке во время землетрясения. Звезда рассказала, что они прилетели сюда на день рождения подруги. По словам знаменитости, ее девятилетняя дочь испугалась и начала плакать.
«Жесть! Это очень страшно. Все в шоке. Мы выбежали на улицу из здания… Оно просто ходуном ходило. Землетрясение было мощное. Вот такое приключение. В номера в отелях не пускают. Маемся между кафешками на первом этаже. Сказали, что должно пройти пять часов, поскольку землетрясение может повториться. Не дай бог. Стефании моей было страшно, она плакала», — поделилась артистка.
Горбань с мужем, кинооператором Кириллом Зоткиным, и ребенком прилетела из Шри-Ланки, где «зимует» с семьей. На острове с трехлетним сыном актрисы осталась ее мать.
28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых, по данным Associated Press, достигала 7,7. Сильные толчки дошли до Таиланда. В Бангкоке обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами которого оказались не менее 60 рабочих. Была объявлена эвакуация жителей многоэтажных домов. На фоне этого закрыли аэропорты, однако через несколько часов они вернулись к штатной работе.