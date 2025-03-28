Роберт Дауни-младший сумел сделать комиксного персонажа объемным и глубоким. Эпатажное поведение, проблемы с алкоголем, сложные отношения с отцом, талант, обаяние, остроумие — у Роберта и Тони много общего. Дауни-младший сумел собрать свою жизнь по кусочкам: справился с зависимостями ради любимой женщины, вернулся в большое кино несмотря на изрядно подмоченную репутацию. В этом тоже есть что-то супергеройское.