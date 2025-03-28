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Изображение Пугачевой подверглось цензуре во время телепоказа фильма «Ледокол»

Изображение певицы было размыто в картине «Ледокол» на телеканале «Дом кино»
Алла Пугачева
Алла ПугачеваИсточник: PersonaStars

Лицо российской певицы Аллы Пугачевой «подверглось цензуре» в фильме «Ледокол», который транслировал телеканал «Дом кино». На это обратило внимание издание The Voice Mag.

Пугачева не снималась в этой картине, однако там в одной из сцен на стене висит календарь с ее лицом крупным планом. Вместо лица певицы телезрители увидели лишь заблюренную область.

«Ледокол» вышел в прокат в 2016 году, и тогда лицо певицы не было скрыто.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

В России неоднократно звучали призывы изъять у Пугачевой и Галкина подмосковный замок в деревне Грязь в пользу государства, а также лишить певицу звания народной артистки, однако пока этого не произошло.