Аристократизм уже взрослого актера натолкнет исследователей его биографии на мысль о происхождении рода от древних польских дворян, но сам он эти догадки не поддерживал и рассказывал о том, что корни уходят в Белоруссию. Версия с польскими евреями в корнях казалась достовернее, но в Советском Союзе многие скрывали принадлежность к этой национальности, потому и фамилию Иннокентий Смоктунович позже немного изменил.