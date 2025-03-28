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100 лет Смоктуновскому: трагедия и триумф гения советского кино

В память о великом артисте расскажем, как начинался его путь в кино и какие роли стали наиболее значимыми
Ольга Корнеева
Автор Кино Mail
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий СмоктуновскийИсточник: PersonaStars

 28 марта 2025 года поклонники отечественного кино празднуют сто лет со дня рождения Иннокентия Михайловича Смоктуновского — актера театра и кино, ставшего лицом интеллектуального кинематографа в Советском Союзе. Первый исполнитель русского Гамлета, неподражаемый князь Мышкин, трогательный Юрий Деточкин — его роли стали каноническими, и по ним будут учиться будущие поколения актеров.

От голода приходилось воровать

То, что Смоктуновский стал знаменитым — история невероятная, учитывая прошлое его рода. Второй сын в семье Смоктунович родился 28 марта 1925 года в деревне Татьяновка Томской губернии, позже на свет появилось еще четверо братьев и сестер. 

Аристократизм уже взрослого актера натолкнет исследователей его биографии на мысль о происхождении рода от древних польских дворян, но сам он эти догадки не поддерживал и рассказывал о том, что корни уходят в Белоруссию. Версия с польскими евреями в корнях казалась достовернее, но в Советском Союзе многие скрывали принадлежность к этой национальности, потому и фамилию Иннокентий Смоктунович позже немного изменил.

В Сибири семья оказалась в ссылке — отец и дед были раскулачены, а дядю расстреляли. Но и в томской деревне вступать в колхоз Смоктуновичи не захотели, подались в город, позже перебрались в Красноярск. Отец пытался заработать грузчиком, но старших детей отдали тетке, потому что не могли прокормить. Вскоре брат Иннокентия умер от голода, а будущему Герою Соцтруда, народному артисту СССР, лауреату Ленинской и Государственной премий приходилось воровать, чтобы хоть как-то питаться.

Театральная карьера тоже задалась не сразу: шестиклассником Смоктуновский пришел заниматься в театральный кружок, но после первой же постановки его выгнали. А в 14 лет Иннокентий впервые оказался в настоящем театре, и произведенный на него эффект актер позже описал как «заговорило нутро, потому что оказался дома».

Испытание концлагерем и войной 

С началом Великой Отечественной войны ситуация стала еще тяжелее. Отец ушел воевать и в 1942 году пропал без вести. Иннокентий, который теперь был за старшего, окончил фельдшерско-акушерское училище и работал в Красноярском госпитале. Но как только ему исполнилось 18 лет, отбыл рядовым на передовую.

Смоктуновский участвовал в ожесточенных сражениях, включая ключевые битвы на Курской дуге, при форсировании Днепра и освобождении Киева. Судьба уготовила ему суровое испытание пленом — более месяца Иннокентий Михайлович провел в концлагере, но сумел бежать и примкнул к партизанам, а уже вместе с ними вновь оказался в Красной армии. 

В должности младшего сержанта и командира отделения автоматчиков Смоктуновский сражался вплоть до Победы, которую встретил в Германии. За одну из операций при освобождении Варшавы был награжден медалью «За отвагу», которую получил только спустя 49 лет прямо на сцене театра.  

На задворках профессии и счастливый случай

Иннокентий Смоктуновский в постановке «Идиот»
Иннокентий Смоктуновский в роли князя Мышкина в постановке «Идиот»

Проведя юность в мясорубке войны, Иннокентий вернулся в Красноярск без малейших идей о будущем. Товарищ позвал Смоктуновского в театральную студию при драмтеатре, чтобы вести жизнь легкую и беззаботную. Актер всегда, вспоминая об этом, горько усмехался. Чего-чего, а легкости и беззаботности в его жизни не было никогда.

За плен Иннокентий Михайлович попал в число неблагонадежных и получил запрет на проживание в 39 крупных городах страны. Поэтому, окончив театральные курсы, он попал в труппу Норильского Заполярного театра драмы, причем там же оказался и Георгий  Жженов. Но цинга заставила переселиться на юг —  в Грозный.

Страна могла запросто лишиться одного из лучших своих артистов, если бы его случайно не увидела актриса Римма Маркова и с началом оттепели после смерти Сталина не посоветовала ему попытать счастья в столичных театрах. Но и там Смоктуновскому не сразу нашлось место, худой, с «прозрачной» внешностью, странным голосом и тюремной пластикой он не вписывался в востребованный репертуар.

Актер долго прозябал на случайных ролях и съемках в массовке, дал себе слово, что если не прославится, то сменит сферу деятельности. И, наконец, удача повернулась к таланту лицом, причем сразу и в театре, и в кино.

Роль князя Мышкина в постановке Большого драматического театра по «Идиоту» Достоевского считают одной из ключевых в карьере Смоктуновского. Наряду с образами царя Федора Иоанновича, чеховского Иванова и Порфирия Головлева, сыгранных на лучших площадках страны. Но Мышкиным он стал случайно: утвержденный актер был уволен за недисциплинированность, а другого, по счастью, не нашлось. Князь сделал Иннокентия Смокутновского знаменитым в одночасье, и приезжать на спектакль начали со всей страны.

В кино Смоктуновского тоже заметили. Вспомним несколько ролей, за которые мы особенно любим мастера.

«Солдаты»: фронтовая правда интеллигента Фарбера

Иннокентий Смоктуновский в фильме «Солдаты»
Иннокентий Смоктуновский в роли Фарбера в фильме «Солдаты»

Первой заметной удачей для Иннокентия Смоктуновского стала роль математика Фарбера, тонкого интеллигентного человека, оказавшегося в эпицентре военной драмы. Режиссер Александр Иванов разглядел в нем потенциал и пригласил сняться в экранизации книги Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».

Фарбер Смоктуновского — это интеллигент на войне, человек, преодолевающий собственный страх и самого себя. Актер говорил, что роль не вызвала больших трудностей, он вложил в нее собственные фронтовые переживания, сомнения и победы. Эта работа принесла артисту первую известность и обозначила особый «смоктуновский» стиль — глубокое психологическое проникновение в характер персонажа.

«Гамлет»: лучше, чем у Лоренса Оливье

Иннокентий Смоктуновский в фильме «Гамлет»
Иннокентий Смоктуновский в роли принца Датского в фильме «Гамлет»

Принц Датский в фильме Григория Козинцева «Гамлет» стал одной из вершин карьеры. Режиссер был настолько уверен в своем выборе, что утвердил актера без проб, несмотря на сопротивление остальных участников съемок. К тому времени существовало уже 16 киноверсий «Гамлета», и нужно было создать нечто уникальное, превосходящее прежние экранизации.

Смоктуновскому это несомненно удалось. Принц Датский в его исполнении — мыслитель, философ, человек, пораженный несовершенством мира. Он обрел неповторимую глубину и интеллектуальную мощь. Критики не стесняясь называли актера гением советской киноиндустрии. Фильм собрал впечатляющую коллекцию международных наград. Соотечественники Шекспира также высоко оценили талант Смоктуновского и считали, что его трактовка лучше, чем у Лоуренса Оливье, получившего за Гамлета «Оскара». 

«Берегись автомобиля»: всенародно любимый Деточкин

Иннокетий Смоктуновский в фильме «Берегись автомобиля»
Иннокетий Смоктуновский в роли Юрия Деточкина в фильме «Берегись автомобиля»

В комедии Эльдара Рязанова Иннокентий Смоктуновский создал один из самых трогательных и противоречивых образов в своей фильмографии — страхового агента Юрия Деточкина, угонявшего автомобили у нечестных людей. Такое сочетание Дон Кихота и Робин Гуда советской эпохи соотечественники приняли всем сердцем.

Идеалист Деточкин в исполнении Смоктуновского — человек не от мира сего, с обостренным чувством справедливости и абсолютной честностью. Актер наделил своего героя удивительной детской наивностью и одновременно твердостью убеждений. Эта роль показала, как тонко артист использует комедийный талант, не забывая о психологической глубине.

«Девять дней одного года»: лицо советской науки

Иннокентий Смоктуновский в фильме «Девять дней одного года»
Иннокентий Смоктуновский в роли Куликова в фильме «Девять дней одного года»

В 1962 году на экраны вышел фильм Михаила Ромма, где Смоктуновский сыграл физика-теоретика Куликова. В тандеме с Алексеем Баталовым они создали мощный актерский дуэт, раскрывающий сложные взаимоотношения ученых-физиков, которые проводят ядерные исследования.

Консультантами на картине выступали действующие академики, в том числе легендарный физик Лев Ландау. Это помогло актерам максимально достоверно отразить особенности мышления и поведения ученых. Зрители назвали эту кинокартину лучшей в 1962 году.

Человек-планета

Один из самых неординарных советских актеров скончался в результате очередного инфаркта 3 августа 1994 года, ему было всего 69 лет. Похоронили Смоктуновского на Новодевичьем кладбище. На его родине создан дом-музей, а в международном каталоге небесных тел одна из планет зарегистрирована под именем Smoktunovsky.