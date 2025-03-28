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Педро Паскаль отреагировал на слухи о романе с Дженнифер Энистон

Актер прокомментировал слухи о своих отношениях с Энистон
Педро Паскаль
Педро ПаскальИсточник: Rex / Fotodom.ru

Чилийско-американский актер Педро Паскаль отреагировал на слухи о романе с голливудской актрисой Дженнифер Энистон. На эту тему он высказался в интервью ET на премьере нового сезона сериала «Одни из нас».

Знаменитостей заподозрили в романтических отношениях после их совместного ужина в ресторане Tower Bar в Западном Голливуде. На снимках папарацци видно, что после ужина пара разговаривала на парковке, затем звезды разъехались на разных машинах.

По словам Паскаля, на самом деле они с Энистон хорошие друзья.

«В субботу нам удалось поужинать вместе. Это был веселый ужин с мартини!» — опроверг он домыслы фанатов.

В ноябре стала известна дата выхода сериала «Одни из нас» с Педро Паскалем в главной роли. Продолжение проекта выйдет на экраны 13 апреля 2025 года.

«Одни из нас» — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший опасный вирус. Первые шесть серий шоу, главные роли в котором исполнили Педро Паскаль (Джоэл Миллер) и Белла Рамзи (Элли Уильямс), посмотрели 30,4 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO.