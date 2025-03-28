Звезда «Ворониных» снялась в бикини в объятиях мужа

Знаменитость отмечала, что тоже испытывала подобные «угнетающие» чувства. Карпов тогда участвовал в шоу «Танцы со звездами», а его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Волкова сильно ревновала мужа и не слышала «голос разума», поэтому закатывала истерики и скандалы, однако супругам удалось сохранить семью.