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Звезда «Ворониных» снялась в бикини в объятиях мужа

Актриса Екатерина Волкова показала кадры со съемки в бикини на пляже
Звезда «Ворониных» снялась в бикини в объятиях мужа
Звезда «Ворониных» снялась в бикини в объятиях мужаИсточник: www_gazeta_ru

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова снялась в бикини в объятиях мужа. Пара позировала на пляже в Абу-Даби, и актриса поделилась кадрами в соцсетях.

«Родители, скажите, почему мы раньше не догадывались устраивать себе отпуск без детей? Первый день, полет отличный», — отметила знаменитость.

Супруги отдыхают за границей без дочери Елизаветы. Они улетели в Абу-Даби вместе с друзьями.

Артистка замужем за ведущим, хореографом Андреем Карповым. Волкова признавалась, что супруг ревновал ее к коллеге по сериалу Георгию Дронову. Танцовщик приезжал на площадку, когда снимали постельные сцены, и наблюдал за процессом.

Знаменитость отмечала, что тоже испытывала подобные «угнетающие» чувства. Карпов тогда участвовал в шоу «Танцы со звездами», а его партнершей была актриса Елена Подкаминская. Волкова сильно ревновала мужа и не слышала «голос разума», поэтому закатывала истерики и скандалы, однако супругам удалось сохранить семью.