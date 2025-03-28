Получившая «Нику» Снигирь рассказала о влиянии наград на артистов

Свою победу звезда посвятила ушедшей в этом году актрисе Евгении Добровольской, заявив, что смогла выиграть во многом благодаря ей и опыту, полученному в совместной работе в картине «Время года зима». По словам актрисы, Добровольская оказала ей помощь в подготовке к роли и всегда ее поддерживала.