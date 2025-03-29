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16-летнюю дочь Николь Кидман высмеяли за съемку в туфлях с гольфами

Дочь актрисы Сандэй Роуз снялась для рекламы модного бренда

Дочь Николь Кидман Сандэй Роуз снялась в платье с разрезами для рекламы Miu Miu и в фотосессии журнала Pop. Снимками она поделилась в соцсети.

Сандэй Роуз, дочь Николь Кидман и Кита Урбана
Сандэй Роуз, дочь Николь Кидман и Кита УрбанаИсточник: Соцсети

16-летняя Сандей Роуз позировала в белом платье с разрезами и туфлях с гольфами. Волосы ей распустили и сделали легкий макияж. Однако поклонники высмеяли ее за фото, добавив, что модель «получилась неудачно и снимается в рекламах только из-за родителей».

В октябре 2024 года Сандей Роуз впервые вышла на подиум, приняв участие в показе весенне-летней коллекции бренда Miu Miu. Девушка была одета в белый комплект из топа с лентой и юбки. Образ дочери Николь Кидман дополнили серые гетры и черные туфли с открытым мысом. Визажисты сделали девушке естественный макияж, а стилисты — укладку. Читатели Daily Mail раскритиковали Сандей Роуз. Некоторые сочли, что она «получила эту работу только из-за своих родителей».

В марте Николь Кидман поддержала 16-летнюю дочь, вышедшую на подиум в Париже.