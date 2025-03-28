Гран-при кинофестиваля «Неизвестная Россия» получил фильм «Против ветра»

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Церемония закрытия второго Всероссийского фестиваля документального кино «Неизвестная Россия» состоялась в четверг в кинотеатре «Октябрь». Главный приз фестиваля достался картине «Против ветра» режиссера Татьяны Соболевой, передает корреспондент ТАСС.
«Наша задача заключается в том, чтобы донести хорошее документальное кино до зрителей. Жюри проделало очень непростую работу. Коллеги поделились, что им было сложно определять победителей — в каждой из номинаций была настоящая борьба», — сказал на церемонии вице-президент Ассоциации продюсеров зрительского документального и корпоративного кино и президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд.
Гран-при «Неизвестной России» получила кинолента режиссера Татьяны Соболевой «Против ветра». Она повествует о судьбе народа, проживающего на Южном Кавказе. Героям предстоит справиться с экологической катастрофой. Они также сталкиваются с проблемами потери идентичности и национального языка.
Победители в основных номинациях
Кроме того, в рамках церемонии закрытия были объявлены победители фестиваля почти в десяти номинациях. Так, лауреатом в категории «Открываем Россию заново» стал фильм Анастасии Тарасовой «Территория привязанности». В нем поднимаются вопросы сохранения и развития заповедников.
Победителем в номинации «История» стала кинолента, посвященная народному художнику СССР и одной из первых женщин в числе художников-постановщиков Людмиле Кусаковой. Фильм получил название «Тени за кадром». Его режиссером выступил Иван Батурин.
В номинации «Этнокультура» приз достался картине Ивана Власова и Никиты Сташкевича «У ветра нет хвоста». Действия ленты разворачиваются на территории Западной Сибири. В центре сюжета — семья ямальских кочевников. Картина рассказывает о повседневной жизни и традициях кочевого народа. Особый акцент в фильме сделан на местном подходе к образованию детей.
Лауреатом в номинации «Производственно-технологическое кино» стал фильм «Бюро», режиссером которого выступил Пабло Рохас. Картина повествует о жизни молодых архитекторов. В номинации «Научно-популярное кино» победу одержала лента «Влюбленные в математику» Ольги Ажнакиной. Посмотрев фильм, зрители узнают о судьбе ученых, посвятивших всю свою жизнь точным наукам.
В номинации «Характеры» победу одержал фильм режиссера Елены Ласкари «Можно, я не буду умирать?». Работа призвана осветить непростую тему — фильм рассказывает о взаимоотношениях матери с ее неизлечимо больной дочерью.
Питчинг
В ходе церемонии также были оглашены итоги питчинга, проводившегося в рамках фестиваля. Главный приз на развитие проекта и комплектацию команды составил 350 тыс. рублей. Его получил Сергей Меркулов, продюсирующий фильм «Регистр жизни».
Кроме того, обладателями наград стали Юлия Киселева с картиной «В поисках сенсорной депривации» и Мария Педько с лентой «Играет дядя Миша». Первый проект получит 250 тыс. рублей на дальнейшее развитие идеи, второй — 200 тыс. рублей на разработку и создание анимационных элементов.
Жюри
В 2025 году работы участников фестиваля оценивало сразу два жюри: основное конкурсное и зрительское. В первое вошли профессиональные кинематографисты. Его председателем стала режиссер и продюсер Саида Медведева. Зрительское жюри же было сформировано из культурных деятелей. В его число вошли народные артисты РФ Михаил Пореченков и Юрий Стоянов, писатель Александр Цыпкин и заслуженный артист РФ Евгений Маргулис.
О фестивале
Всероссийский фестиваль документального кино «Неизвестная Россия» проходил с 20 по 27 марта на экранах кинотеатров «Октябрь» и «Москино. Жуковский». Всего в конкурсной программе было представлено 40 фильмов. Фестиваль проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Ассоциации продюсеров зрительского документального и корпоративного кино.
ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.