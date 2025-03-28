Гран-при кинофестиваля «Неизвестная Россия» получил фильм «Против ветра»

«Наша задача заключается в том, чтобы донести хорошее документальное кино до зрителей. Жюри проделало очень непростую работу. Коллеги поделились, что им было сложно определять победителей — в каждой из номинаций была настоящая борьба», — сказал на церемонии вице-президент Ассоциации продюсеров зрительского документального и корпоративного кино и президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд.