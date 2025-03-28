Хилькевич воссоединилась с детьми в Таиланде после месяца разлуки

Артистка отметила, что больше всего переживала за пятимесячную Оливию. По словам знаменитости, она каждый день созванивалась с семьей, чтобы девочка ее не забыла. Однако при встрече младшая дочь Хилькевич не узнала родителей и расплакалась. Звезда призналась, что ей стало не по себе из-за реакции ребенка, но позже актриса смогла наладить контакт с Оливией.