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Хилькевич воссоединилась с детьми в Таиланде после месяца разлуки

Актриса Анна Хилькевич воссоединилась с детьми в Таиланде после месяца разлуки
Анна Хилькевич
Анна ХилькевичИсточник: Соцсети

Актриса Анна Хилькевич воссоединилась с детьми в Таиланде после месяца разлуки. Звезда сериала «Универ» призналась в личном блоге, что ей пришлось оставить дочерей в Москве с бабушкой и нянями на время съемок.

Артистка отметила, что больше всего переживала за пятимесячную Оливию. По словам знаменитости, она каждый день созванивалась с семьей, чтобы девочка ее не забыла. Однако при встрече младшая дочь Хилькевич не узнала родителей и расплакалась. Звезда призналась, что ей стало не по себе из-за реакции ребенка, но позже актриса смогла наладить контакт с Оливией.

Звезда состоит в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. Супруги растят трех дочерей: помимо Оливии, они воспитывают девятилетнюю Арианну и шестилетнюю Анну-Марию.

Хилькевич отмечала в интервью Наталье Подольской, что с мужем неоднократно обсуждала возможность усыновления детей и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка. Актриса не знает, когда в их семье произойдет пополнение, но уверена, что это обязательно случится. По словам знаменитости, у них есть финансовые возможности и моральные силы пойти на такой серьезный шаг.