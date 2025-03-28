Актриса Анна Хилькевич воссоединилась с детьми в Таиланде после месяца разлуки. Звезда сериала «Универ» призналась в личном блоге, что ей пришлось оставить дочерей в Москве с бабушкой и нянями на время съемок.
Артистка отметила, что больше всего переживала за пятимесячную Оливию. По словам знаменитости, она каждый день созванивалась с семьей, чтобы девочка ее не забыла. Однако при встрече младшая дочь Хилькевич не узнала родителей и расплакалась. Звезда призналась, что ей стало не по себе из-за реакции ребенка, но позже актриса смогла наладить контакт с Оливией.
Звезда состоит в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. Супруги растят трех дочерей: помимо Оливии, они воспитывают девятилетнюю Арианну и шестилетнюю Анну-Марию.
Хилькевич отмечала в интервью Наталье Подольской, что с мужем неоднократно обсуждала возможность усыновления детей и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка. Актриса не знает, когда в их семье произойдет пополнение, но уверена, что это обязательно случится. По словам знаменитости, у них есть финансовые возможности и моральные силы пойти на такой серьезный шаг.