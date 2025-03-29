Актриса Алика Смехова снялась с сыновьями на пляже в Израиле. Звезда отпраздновала в компании детей свой день рождения и поделилась кадрами в соцсетях.
«Мои», — подписала знаменитость семейное фото.
Артистке исполнилось 57 лет 27 марта. Она родилась в первом браке звезды фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Вениамина Смехова с журналисткой Аллой. Супруги развелись, когда Алика и ее сестра Елена были подростками. Актриса признавалась, что отец никогда про них не забывал и старался чаще встречаться, а также дарить нужные подарки и финансово поддерживать.
По словам Смеховой, никаких обид по отношению к родителю и не могло быть, потому что со своей ролью он достойно справлялся. Звезда считает, что ей повезло жить с мудрыми людьми, которые смогли в советские времена мирно расстаться, не нанеся лишних психологических травм своим детям.
Дети Смеховой носят ее фамилию. Своего первенца Артема артистка родила в 2000 году от бизнесмена по имени Николай. Старший сын знаменитости в 2021 году окончил Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова и стал дипломированным специалистом в области международной экономики. В 2007 году Смехова во второй раз стала матерью. Она признавалась, что отец Макара оставил ее, когда узнал о беременности, поэтому никаких контактов с мужчиной ни она, ни сын не поддерживают.