Звезда «Универа» рассказала о похудении с помощью препарата, снижающего аппетит

Актриса Мария Кожевникова рассказала в личном блоге о похудении с помощью препарата, снижающего аппетит. Звезда сериала «Универ» призналась подписчикам, что за месяц избавилась от четырех лишних килограммов.
«Вес, к которому я стремлюсь, — 55 килограммов. Мне в нем комфортно, удобно и счастливо. Что касается моих результатов: я использую “Велгию” уже месяц, самую минимальную дозу, мы такое решение приняли с врачом. Смотрим, как мой организм реагирует, какие ощущения. За это время я похудела на четыре килограмма. Действительно, есть не хочется. Меня такой результат полностью устраивает. Я считаю, что худеть надо с умом и не быстро, потому что кожа тоже должна адаптироваться, чтобы она потом не висела. Начала я похудение с 80 килограммов, сейчас вешу 76. Рекомендую всем продуманно подходить к похудению», — поделилась артистка.
Знаменитость рассказывала, что не могла похудеть после рождения четвертого ребенка. В 2024 году Кожевникова прошла обследование, и врачи диагностировали у нее предиабет. Артистка уточнила, что ее здоровье ухудшилось, в частности, из-за лишнего веса. Кожевникова перечитала много статей на эту тему и услышала разные мнения специалистов. Звезда не скрывает, что долгое время отказывалась от медикаментозной терапии, пытаясь восстановиться стандартными методами, но они не сработали. Тогда Кожевникова обратилась за помощью к эндокринологу, согласилась принимать препарат и начала худеть под контролем врача.
Звезда подчеркивала, что соблюдает режим сна, много гуляет и занимается разной физической активностью. Рацион артистки теперь состоит из каш, злаков, клетчатки, морепродуктов, фруктов и овощей. Также знаменитость пьет витамины и минералы, необходимые для здоровья кожи, зубов, волос и ногтей.