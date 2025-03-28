Звезда «Универа» рассказала о похудении с помощью препарата, снижающего аппетит

«Вес, к которому я стремлюсь, — 55 килограммов. Мне в нем комфортно, удобно и счастливо. Что касается моих результатов: я использую “Велгию” уже месяц, самую минимальную дозу, мы такое решение приняли с врачом. Смотрим, как мой организм реагирует, какие ощущения. За это время я похудела на четыре килограмма. Действительно, есть не хочется. Меня такой результат полностью устраивает. Я считаю, что худеть надо с умом и не быстро, потому что кожа тоже должна адаптироваться, чтобы она потом не висела. Начала я похудение с 80 килограммов, сейчас вешу 76. Рекомендую всем продуманно подходить к похудению», — поделилась артистка.