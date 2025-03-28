Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, более известная, как Леди Гага, — одна из самых узнаваемых и успешных исполнительниц современности. Она обладательница многочисленных музыкальных премий, шести «Грэмми» и одного «Оскара». Кроме того, артистка старается развивать и кинокарьеру. В статье проследим ее творческий путь в кино.
«Мачете убивает»
Для своего дебютного появления в кино Леди Гага выбрала достаточно экстравагантный проект. Им стал комедийный боевик Роберта Родригеса «Мачете убивает».
По сюжету президент Соединенных Штатов поручает бывшему мексиканскому наемнику Мачете Кортесу (Дэнни Трехо) убрать психопата, задумавшего запустить ядерную бомбу. В процессе поисков Мачете узнает, что в деле также замешан эксцентричный миллиардер Лютер Воз (Мэл Гибсон). Леди Гага исполняет роль убийцы по прозвищу Хамелеон, идущей по следу главного героя. У ее персонажа немного экранного времени, но она успевает запомниться даже в таком калейдоскопе колоритных персонажей.
«Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать»
Следующим проектом Гаги снова стал фильм Роберта Родригеса, и тоже сиквел. «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» — продолжение нуарной криминальной антологии, основанной на комиксах Фрэнка Миллера. Леди Гаге досталась роль барменши Берты, которая дает доллар Джонни — герою Джозефа Гордона-Левитта, и он использует его, чтобы сыграть в покер с коррумпированным чиновником. Несмотря на короткое появление в картине, певица была воодушевлена съемками и восторженно писала о них в своих соцсетях.
«Американская история ужасов»
В пятом сезоне хоррор-сериала «Американская история ужасов» под названием «Отель» певица сыграла главную героиню — графиню Элизабет Джонсон. Она вампир, и живет уже более сотни лет. За стильный и загадочный образ Гага получила премию «Золотой глобус».
В съемках следующего сезона «Роанок» артистка предстала в роли древнего духа Скаты, обитающего в местечке под названием Роанок. Персонаж испытывает на прочность отношения супругов Миллеров, Шелби (Лили Рэйб) и Мэтта (Андре Холланд), которые купили старый фермерский дом и переехали туда после семейной трагедии.
«Звезда родилась»
Режиссерский дебют Брэдли Купера стал для Леди Гаги одним из прорывных проектов. Лента «Звезда родилась» рассказывает о блюзовом певце Джексоне Мейне (Купер) и начинающей исполнительнице Элли (Гага). Познакомившись и узнав, что девушка пишет собственные песни, Джексон предлагает ей сотрудничество. Дуэт получает большую популярность, и между артистами начинаются отношения.
Романтическая драма-ремейк получила отличные отзывы и имела коммерческий успех. Многие отмечали отличную режиссуру Купера и его актерский дуэт с Гагой, между которыми, по слухам, было нечто большее, чем просто экранная химия. Певица удостоилась премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую песню к фильму.
«Дом Gucci»
В драме Ридли Скотта «Дом Gucci» Леди Гага предстала в образе Патриции Реджани. Судьба сводит ее с Маурицио (Адам Драйвер) — представителем богатого и влиятельного семейства Гуччи. Между ними вспыхивают чувства, и нерешительный Маурицио идет против воли отца, чтобы жениться на бедной, но амбициозной девушке. И брак этот не принесет ему ничего хорошего.
Несмотря на характерный образ, который воплотила Гага, и актерскую работу ее коллег, проект получил смешанные отзывы, но все равно смог окупить свой производственный бюджет.
«Джокер: Безумие на двоих»
Основанный на комиксах психологический триллер «Джокер» стал триумфатором Венецианского кинофестиваля, а Хоакин Феникс, сыгравший главного персонажа, получил «Оскар». У сиквела, снятого в жанре мюзикл, совсем другие достижения. «Джокер: Безумие на двоих» с треском провалился, был разгромлен критиками, да и вообще не оправдал ожиданий продюсеров. Впрочем, некоторые рецензенты отмечали, что только Леди Гага вытаскивает фильм своей энергией.
«Уэнсдэй»
В ноябре 2024 года было объявлено, что Леди Гага присоединится ко второму сезону сериала Тима Бертона «Уэнсдэй». После выхода о проекте говорили на каждом углу. Сериал получил множество мемов. Один из них — знаменитый танец Уэнсдэй на песню Гаги Bloody Mary. При этом Дженна Ортега говорила о том, что хотела бы, чтобы исполнительница влилась в актерский ансамбль. Каким будет персонаж певицы, пока неизвестно.