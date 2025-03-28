Следующим проектом Гаги снова стал фильм Роберта Родригеса, и тоже сиквел. «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать» — продолжение нуарной криминальной антологии, основанной на комиксах Фрэнка Миллера. Леди Гаге досталась роль барменши Берты, которая дает доллар Джонни — герою Джозефа Гордона-Левитта, и он использует его, чтобы сыграть в покер с коррумпированным чиновником. Несмотря на короткое появление в картине, певица была воодушевлена съемками и восторженно писала о них в своих соцсетях.