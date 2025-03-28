Джессика Альба показала фигуру в купальнике на отдыхе в хаммаме

Актриса Джессика Альба снялась в купальнике в хаммаме. Снимками она поделилась в соцсети.
43-летняя Альба показала фигуру в раздельном купальнике, лежа в хаммаме. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. В серии фото она также опубликовала фото из путешествия с друзьями.
Ранее Джессика Альба покинула афтепати «Оскара» вместе со стендап-комиком Алексом Эдельманом. Папарацци подловили знаменитостей, когда те выходили из Центра исполнительских искусств им. Уоллиса Анненберга. Алекс Эдельман одолжил свой пиджак актрисе и приобнял ее. Артистка и юморист пока никак не комментировали слухи о новом романе.
В конце декабря 2024 года впервые возникли сплетни о разводе Джессики Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января Джессика Альба официально объявила о разводе с мужем.