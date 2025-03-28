Джессика Альба показала фигуру в купальнике на отдыхе в хаммаме

Ранее Джессика Альба покинула афтепати «Оскара» вместе со стендап-комиком Алексом Эдельманом. Папарацци подловили знаменитостей, когда те выходили из Центра исполнительских искусств им. Уоллиса Анненберга. Алекс Эдельман одолжил свой пиджак актрисе и приобнял ее. Артистка и юморист пока никак не комментировали слухи о новом романе.