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Джессика Альба показала фигуру в купальнике на отдыхе в хаммаме

Актриса выложила откровенное фото в соцсети
Джессика Альба показала фигуру в купальнике на отдыхе в хаммаме
Джессика Альба показала фигуру в купальнике на отдыхе в хаммамеИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Джессика Альба снялась в купальнике в хаммаме. Снимками она поделилась в соцсети.

43-летняя Альба показала фигуру в раздельном купальнике, лежа в хаммаме. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. В серии фото она также опубликовала фото из путешествия с друзьями.

Ранее Джессика Альба покинула афтепати «Оскара» вместе со стендап-комиком Алексом Эдельманом. Папарацци подловили знаменитостей, когда те выходили из Центра исполнительских искусств им. Уоллиса Анненберга. Алекс Эдельман одолжил свой пиджак актрисе и приобнял ее. Артистка и юморист пока никак не комментировали слухи о новом романе.

В конце декабря 2024 года впервые возникли сплетни о разводе Джессики Альбы с мужем Кэшем Уорреном. Подписчики заметили, что у актрисы нет обручального кольца на пальце. А 16 января Джессика Альба официально объявила о разводе с мужем.