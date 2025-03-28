68-летняя звезда «Секса в большом городе» снялась в откровенной комбинации

Звезда сериала «Секс в большом городе», актриса Ким Кэтролл снялась в рекламе косметического бренда. Об этом сообщает Dailу Mail.
68-летняя актриса позировала в откровенной комбинации и меховой накидке, лежа на кровати с велюровым изголовьем и меховой отделкой на пледе.
В декабре прошлого года Кэтролл впервые за долгое время вышла в свет с бойфрендом Расселом Томасом, который моложе нее на 15 лет. Они посетили вечеринку Perfect X Dolce and Gabbana, которая состоялась в Лондоне. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черный брючный костюм в полоску, длинные серьги и блестящую сумку. Возлюбленный артистки был одет в коричневый джемпер и серый брючный костюм.
Ранее Ким Кэтролл вышла в свет в леопардовом мини-платье.