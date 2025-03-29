50-летняя Ева Лонгория вышла в свет в облегающем платье: «Выглядит вдвое моложе»

50-летняя актриса показала фигуру в облегающем платье с драпировкой. Волосы ей уложили прядями и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Во время мероприятия в театре El Capitan в Лос-Анджелесе она случайно оказалась у Голливудской аллеи славы и сфотографировалась, лежа на земле, со своей звездой.