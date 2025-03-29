50-летняя Ева Лонгория вышла в свет в облегающем платье: «Выглядит вдвое моложе»

Ева Лонгория посетила премьеру фильма «Александр и ужасная, кошмарная, нехорошая, очень плохая поездка». Об этом сообщает Dailу Mail.
50-летняя актриса показала фигуру в облегающем платье с драпировкой. Волосы ей уложили прядями и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. Во время мероприятия в театре El Capitan в Лос-Анджелесе она случайно оказалась у Голливудской аллеи славы и сфотографировалась, лежа на земле, со своей звездой.
«Выглядит вдвое моложе», «Шикарная», «Сильно помолодела», — написали они.
15 марта Еве Лонгории исполнилось 50 лет. Актриса организовала вечеринку по случаю своего юбилея, куда пригласила друзей и коллег. Для торжества артистка выбрала белое обтягивающее макси-платье с декольте до пупка. Звезде сериала «Отчаянные домохозяйки» уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками, контурингом и нюдовой помадой.
До этого Ева Лонгория появилась на красной дорожке мероприятия Global Gift Gala в Париже. Актриса выбрала для выхода в свет полупрозрачное облегающее макси-платье, украшенное пайетками. Артистка также надела серебристые босоножки на каблуках, колье, браслет и несколько колец. Знаменитость распустила волосы.