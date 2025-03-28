Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Меган Фокс стала матерью в четвертый раз

Актриса родила дочь
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Меган Фокс и Machine Gun KellyИсточник: Legion-Media.ru

Меган Фокс и Machine Gun Kelly стали родителями. Снимками новорожденного ребенка рэпер поделился в соцсети.

Актриса родила дочь от музыканта. Имя ребенка пара пока не раскрыла, также не показав ее лица.

«Она наконец-то здесь! наше маленькое небесное семечко», — написал рэпер.

В декабре 2024 года таблоид TMZ сообщил, что беременная Меган Фокс снова рассталась с Machine Gun Kelly. Расставание произошло на День благодарения. Инсайдеры издания заявили, что актриса «что-то нашла в телефоне Колсона», что ее очень расстроило, и из-за чего она решила прервать отпуск, собрала вещи и уехала домой, оставив бойфренда. Пара проводила время на курорте в Колорадо.

Позже появилась информация, что Machine Gun Kelly решил вернуть Меган Фокс после расставания. Однако тогда сообщалось, что актрисе «не нравится, что ее снова втянули в драму отношений».

У Меган уже есть трое сыновей: Ной, Бодхи и Джорни от экс-супруга Брайана Остина Грина. У Machine Gun Kelly есть 15-летняя дочь Кейси. Ребенок для пары будет первым совместным.