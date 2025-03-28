Боярский хотел бы снять фильм о трагических судьбах профессиональных спортсменов

«Ни то, ни другое мне было не очень близко, я принимал в этом участие, потому что это пополняло копилку общих спортивных эмоций. Была бы такая возможность, я бы снял какую-то трагическую картину о хоккеистах, футболистах, баскетболистах, о тяжелой судьбе спортсмена. Потому что не у каждого из них звездная судьба, а есть те, кто уходит из спорта раньше времени, и это трагически отражается на их личной жизни. Конечно, я уже не в том возрасте, чтобы их играть. Могу играть только тренеров, которые спились», — добавил он.