МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Народный артист РСФСР Михаил Боярский хотел бы снять фильм о трагических судьбах профессиональных спортсменов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Незадолго до Олимпиады 1980 года Боярский снялся в музыкальных фильмах на тему Игр «Олимпийская надежда» и «Ритмы Олимпиады». В обеих картинах он появился в качестве камео, исполняя песни на тему спорта.
«Тогда настроения были такие, восторженные перед тем событием, которое должно было случиться. И не только я, но и почти все артисты как-то хотели принять участие в этом грандиозном международном событии. Так что я с удовольствием откликался на каждое такое предложение по теме спорта, которое мне приходило», — сказал Боярский.
«Ни то, ни другое мне было не очень близко, я принимал в этом участие, потому что это пополняло копилку общих спортивных эмоций. Была бы такая возможность, я бы снял какую-то трагическую картину о хоккеистах, футболистах, баскетболистах, о тяжелой судьбе спортсмена. Потому что не у каждого из них звездная судьба, а есть те, кто уходит из спорта раньше времени, и это трагически отражается на их личной жизни. Конечно, я уже не в том возрасте, чтобы их играть. Могу играть только тренеров, которые спились», — добавил он.
Летние Олимпийские игры 1980 года проходили в Москве с 19 июля по 3 августа. Часть соревнований проходила и в других городах СССР — парусные гонки состоялись в Таллине, предварительные игры и четвертьфиналы футбольного турнира — в Киеве, Ленинграде и Минске, соревнования по пулевой стрельбе — в подмосковных Мытищах.
В соревнованиях Олимпиады-1980 по 21 виду спорта было разыграно 203 комплекта наград. На старт вышли спортсмены из 81 страны. Сборная СССР одержала уверенную победу в медальном зачете, завоевав 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград. Второе место заняла команда ГДР (47−37−42), третье — Болгарии (8−16−17).