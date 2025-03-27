Прокуратура Франции запросила условный срок для Жерара Депардье

По данным источника, обвинение запросило для Депардье 18 месяцев лишения свободы условно, а также штраф в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей). Кроме того, прокурор потребовал обязать артиста пройти принудительное психологическое лечение и внести его в реестр лиц, которые совершили сексуальные преступления.