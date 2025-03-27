Объявлен звездный каст фильма Marvel «Мстители: Судный день»

Исполнитель роли Тони Старка на сегодняшний день является самым высокооплачиваемым участником кинематографической вселенной Marvel. По примерным оценкам, он заработал $500−600 млн за четыре фильма франшизы «Мстители», три роли в «Железном человеке», а также за роли в «Невероятном Халке», картинах «Капитан Америка: Гражданская война» и «Человек-паук: возвращение домой».