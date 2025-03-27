Объявлен звездный каст фильма Marvel «Мстители: Судный день»

Marvel объявила актерский состав фильма «Мстители: Судный день». Премьера картины Энтони Руссо и Джо Руссо выйдет в 2026 году, сообщили на странице студии в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован на территории России).
В картине соберутся звезды многих предыдущих фильмов Marvel — от «Мстителей» и «Людей Икс» до «Черной пантеры» и «Фантастической четверки». К своим ролям вернутся Крис Хемсворт (Тор), Ванесса Кирби (Женщина-невидимка), Пол Радд (Человек-муравей), Флоренс Пью (Елена Белова), Том Хиддлстон (Локи), Патрик Стюарт (Чарльз Ксавье), Иэн Маккеллен (Магнето), Ченнинг Татум (Гамбит), Педро Паскаль (мистер Фантастика).
Также в картине снимутся Энтони Маки (Капитан Америка), Себастиан Стэн (Баки Барнс), Летиша Райт (Черная Пантера), Уайатт Рассел (Джон Уокер), Эбон Мосс-Бакрак (Существо), Симу Лю (Шан-Чи), Келси Грэммер (Зверь), Льюис Пуллман (Часовой), Джозеф Куинн (Человек-факел), Дэвид Харбор (Красный Страж), Ребекка Ромейн (Мистик), Джеймс Марсден (Циклоп) и другие.
Отмечается, что в список не попали Скарлетт Йоханссон (Черная вдова), Элизабет Олсен (Алая Ведьма), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж) и Марк Руффало (Халк).
В июле стало известно, что Роберт Дауни-мл. сыграет Доктора Дума в двух новых фильмах о киновселенной Marvel. За свою роль он получит гонорар более $80 млн. Контракт Дауни-мл. предусматривает также роскошные условия: частный самолет, специальную охрану и целый трейлерный лагерь.
Исполнитель роли Тони Старка на сегодняшний день является самым высокооплачиваемым участником кинематографической вселенной Marvel. По примерным оценкам, он заработал $500−600 млн за четыре фильма франшизы «Мстители», три роли в «Железном человеке», а также за роли в «Невероятном Халке», картинах «Капитан Америка: Гражданская война» и «Человек-паук: возвращение домой».
При этом, по данным Variety, Роберт Дауни-мл. согласился вернуться в киновселенную Marvel только при условии, что режиссировать фильмы будут братья Руссо. Премьеры «Мстители: Судный день» и «Мстители: Тайные войны» запланированы на 2026 и 2027 годы.