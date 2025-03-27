Необычный образ Педро Паскаля на премьере раскритиковали в сети

«Мандалорцу пришлось одеваться в темной комнате?», «Странно, но ему почти сходит с рук этот образ», «Было бы лучше, если бы он просто надел кожаные штаны», «Чувак, скажи, что это было на спор», «Кот в сапогах», «Штаны — может быть, но сапоги — точно нет», «Мне кажется, ему очень идет», — писали они.