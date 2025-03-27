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Необычный образ Педро Паскаля на премьере раскритиковали в сети

Актер появился на премьере нового сезона сериала «Одни из нас» в экстравагантном образе

Чилийско-американский актер Педро Паскаль посетил премьеру второго сезона сериала «Одни из нас» и вызвал споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Педро Паскаль
Педро ПаскальИсточник: Legion-Media.ru

49-летний актер выбрал для выхода в свет образ от люксового бренда Saint Laurent. Так, Паскаль предстал перед камерами в синей водолазке, зеленом клетчатом пиджаке, кожаных брюках и солнцезащитных очках. Кроме того, на нем были сапоги с голенищем выше колена.

Читатели портала обратили внимание на последнюю деталь в наряде знаменитости и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом.

«Мандалорцу пришлось одеваться в темной комнате?», «Странно, но ему почти сходит с рук этот образ», «Было бы лучше, если бы он просто надел кожаные штаны», «Чувак, скажи, что это было на спор», «Кот в сапогах», «Штаны — может быть, но сапоги — точно нет», «Мне кажется, ему очень идет», — писали они.