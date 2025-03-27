Сын Анджелины Джоли съехал от нее в квартиру в другом городе

Сын Анджелины Джоли съехал от матери в квартиру в другом городе. Об этом сообщает Page Six.
Актриса рассказала о том, что ее сын Мэддокс переехал из Калифорнии в квартиру в Нью-Йорке, которую она купила себе в 20 лет.
«На днях я сказала, что собираюсь приехать, и он ответил: “Можешь дать мне хотя бы один день на уборку?” С одной стороны это так здорово, что он готовится к моему приезду, а с другой — стоит ли мне переживать?» — заявила Джоли.
У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.
31 декабря издание People сообщило, что актеры достигли соглашения о завершении бракоразводного процесса. По данным журналистов, звезды подписали документы на развод 30 декабря.