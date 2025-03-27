Часто бывает, что дети выбирают профессию родителей. Это относится и к отпрыскам многих известных голливудских актеров. В некотором роде им даже проще попасть в кинематограф, потому что идут они по проторенной дороге. Расскажем о молодых звездах, которые доказали, что могут похвастаться не только своей громкой родословной.
1. Патрик Шварценеггер
Сын легендарного Арнольда Шварценеггера и тележурналистки Марии Шрайвер родился 18 сентября 1993 года в Лос-Анджелесе. Первое появление Патрика Шварценеггера в кино произошло в 2006-м — на момент съемок в спортивной комедии «Скамейка запасных» артисту было 10 лет. После этого в кинокарьере наступил значительный перерыв: в это время Патрик получал образование, потом обучался на курсах актерского мастерства. Все это наследник звезды совмещал с модельным бизнесом.
В начале 2010-х Патрику доставались в основном небольшие эпизоды в комедиях и мелодрамах. Свою первую главную роль он сыграл в драме «Полночное солнце», затем в криминальном боевике «Банда Чикаго». В биографическом детективном триллере «Лестница» Шварцнеггер-младший воплотил образ Тодда Питерсона — младшего сына главного героя. Также сын «Терминатора» сыграл Люка Риордана в спин-оффе «Пацанов» «Поколении "Ви"».
Одной из последних работ Патрика Шварценеггера стало появление в третьем сезоне сатирического комедийного сериала «Белый лотос», стартовавшем 16 февраля 2025-го.
2. Лили-Роуз Депп
Полное имя этой актрисы — Лили-Роуз Мелоди Депп. Она дочь одной из самых красивых пар Голливуда Джонни Деппа и Ванессы Паради.
Игровой дебют Лили состоялся в 2014-м в комедийном боди-хорроре Кевина Смита «Бивень». Там она сыграла продавщицу на заправке, но зато компанию на съемочной площадке ей составили отец и Харли Куинн Смит — дочь режиссера. В спин-оффе фильма «Йоганутые» персонажей Лили-Роуз и Харли Куинн повысили до главных, но проект получил в основном негативные рецензии.
Параллельно с актерской карьерой дочь Джонни Деппа начала работать в модельном бизнесе, сотрудничая с Chanel и Karl Lagerfeld. Успех и номинации на кинопремию «Сезар» ей принесла игра в фильмах «Танцовщица» и «Честный человек».
Одна из знаковых ролей Лили-Роуз Депп — возлюбленная короля Генриха V (Тимоти Шаламе) Екатерина Валуа в военно-исторической драме «Король». Сериал «Кумир» с актрисой позиционировался как потенциальный хит, но обернулся творческим провалом, получив негативные отзывы от критиков и зрителей. Впрочем, уже в 2024-м Депп появилась в главной женской роли в готическом триллере Роберта Эггерса «Носферату».
3. Маргарет Куолли
Подающая надежды брюнетка родилась в семье звезды ромкомов 90-х Энди МакДауэлл и бывшего манекенщика Пола Куолли. Неудивительно, что и Маргарет Куолли попала в модельный бизнес. Кроме того, она училась в балетной школе.
Первым появлением Куолли в кино стала роль в драме Джии Копполы «Пало-Альто». Она засветилась в таких проектах, как «Славные парни», «Исчезновение Сидни Холла» и «Фосси/Вердон». В «Однажды... в Голливуде» Квентина Тарантино Маргарет отметилась небольшой, но яркой ролью одной из последовательниц Чарли Мэнсона.
Образ Александры Рассел в сериале «Уборщица. История матери-одиночки» принес Маргарет Куолли ряд номинаций на престижные премии. Она также поучаствовала в двух последних работах Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» и «Виды доброты». А самым громким проектом с участием восходящей звезды стала «Субстанция», собравшая целый ворох наград. Маргарет за роль второго плана, например, удостоилась номинации на «Золотой Глобус».
4. Джек Куэйд
Актер родился 24 апреля 1992 года в браке Мег Райан и Денниса Куэйда в Лос-Анджелесе. Впервые на экране Джек Куэйд появился в приключенческом боевике «Голодные игры» — он сыграл Марвела, трибута из Первого дистрикта. В 2016-м — в сериале Мартина Скорсезе «Винил». Следующим именитым постановщиком, с которым работал Куэйд, стал Стивен Содерберг. В его криминальной комедии «Удача Логана» актер перевоплотился в младшего брата Джо Бабаха (Дэниэл Крэйг).
Но настоящая узнаваемость пришла к Джеку Куэйду после премьеры супергеройского сериала «Пацаны». В нем он сыграл Хью Кэмпбелла, присоединившегося к команде борцов с суперами после того, как его девушка погибла. Также Джек занимался дубляжом в анимационных проектах «Звездный путь: Нижние палубы», «Обратная сторона Земли» и «Человек-паук: Паутина вселенных». В 2025 году вышло сразу два фильма с представителем голливудской династии «Компаньон» и «Новокаин».
5. Майя Хоук
Родителями Майи Рэй Турман Хоук, как несложно догадаться, являются Ума Турман и Итан Хоук. Наследница звезд страдает дислексией, то есть не может полноценно овладеть навыками чтения и письма, но это не стало препятствием, а подтолкнуло Майю к реализации в творчестве.
Первой ролью Хоук стала Джо Марч из телесериала BBC «Маленькие женщины». Успехом для актрисы ознаменовался выход третьего сезона мистического сериала «Очень странные дела», где она сыграла Робин Бакли. Затем Майя появилась, как и Маргарет Куолли, в паре сцен в «Однажды... в Голливуде» Тарантино.
Продуктивным для Хоук стал 2023-й, когда с ней вышло целых три картины. В криминальной комедии «Искусство по понятиям» она снялась вместе с мамой. В байопике Брэдли Купера «Маэстро» Майя выступила в образе дочери Леонарда Бернстайна. В анимационном хите «Головоломка 2» молодая актриса подарила голос Тревожности.
Кроме того, у Хоук вполне успешная музыкальная карьера. Она работает в жанре фолк-рок и на сегодняшний момент уже успела выпустить три альбома.
6. Рей Николсон
Сын Джека Николсона и Ребекки Бруссар Рей Николсон пока не может похвастаться большими успехами на актерском поприще. В послужном списке 33-летнего артиста драма «Девушка, подающая надежды», ромком «Лакричная пицца» и триллер «Идеальное алиби».
Вышедший в 2024-м году сиквел фильма ужасов «Улыбка 2» наиболее известный на сегодняшний момент проект с Реем. По словам режиссера Паркера Финна, он позвал сына Джека Николсона, чтобы отдать должное легенде кино. Поклонники же отмечали, что улыбка актера — в самом деле копия той, что у Джека Торренса из «Сияния».
В 2025 году Николсон-младший составил компанию Джеку Куэйду в боевике «Новокаин». Рей сыграл главаря банды похитителей и антагониста героя Куэйда. Яркая харизма и мимика как у отца позволяет Рею Николсону перевоплощаться в отъявленных маньяков и неуравновешенных людей. Именно так можно описать его персонаж из триллера «Ночь с психопатом», премьера которого ожидается 1 мая.