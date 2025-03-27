Часто бывает, что дети выбирают профессию родителей. Это относится и к отпрыскам многих известных голливудских актеров. В некотором роде им даже проще попасть в кинематограф, потому что идут они по проторенной дороге. Расскажем о молодых звездах, которые доказали, что могут похвастаться не только своей громкой родословной.