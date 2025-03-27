Художественный фильм «Пальма 2» гордо шагает по экранам страны. И, возможно, повторит коммерческий успех первой картины. Что неудивительно, ведь фильмы о животных очень часто пользуются любовью зрителей. Мировой кинематограф насчитывает немало трогательных, веселых, грустных, вдохновляющих историй о взаимоотношениях человека и его питомцев. Вспомним самые примечательные картины о животных.
1. «101 далматинец», 1996
Фильм снят по повести англичанки Доди Смит. Милая рождественская история, в которой опасные приключения венчает счастливый финал. Помешанная на трендах глава модного дома Круэлла Де Виль мечтает о манто из шкурок далматинов. Она нанимает прохиндеев, чтобы они похитили щенят, но в коварные планы злодейки вмешиваются жизненные обстоятельства.
Помимо блистательной Гленн Клоуз, в семейной картине «101 далматинец» задействованы 230 щенков и 20 взрослых далматинов. Чтобы собаки облизывали героев, лица актеров смазывали мясным соком.
2. «Бетховен», 1992
Культовая комедия, имевшая несколько продолжений, «Бетховен» вышла на экраны в начале 90-х. По сюжету чудом спасшийся от злоумышленников щенок сенбернара находит приют в доме Ньютонов. Он становится любимцем всей семьи, а свое прозвище получает за эмоциональную реакцию на симфонию великого композитора. Бетховен спасает маленькую Эмили, тонувшую в бассейне. Но в противостоянии с коварным ветеринаром доктором Варником ему самому требуется помощь.
3. «Хатико: Самый верный друг», 2008
Основано на реальной истории, произошедшей в 20-е годы XX века в Японии. Пес Хатико стал символом верности не только в Стране восходящего солнца, но и во всем мире. На родине Хатико псу установлен памятник. О его судьбе снято несколько картин.
В фильме «Хатико: Самый верный друг» Ричард Гир играет профессора колледжа, который нашел на вокзале потерявшегося щенка. Попытки отыскать его хозяина не приносят результата. И профессор оставляет его в своем доме. На ошейнике написано «хати», что в переводе с японского означает восемь. Энергичный Хатико и профессор становятся друзьями. Пес каждый день встречает его с работы. Но настал день, когда хозяин не появился в привычное время, а верный Хатико продолжал ждать.
После выхода картины резко возросла популярность породы собак акита-ину. На экране роль Хатико в разном возрасте исполняют три взрослые собаки и три щенка.
4. «Белый Бим Черное ухо», 1977
Фильм Станислава Ростоцкого по одноименной повести Гавриила Троепольского во время первого проката увидели более 20 миллионов человек. При том, что легким зрелищем картину не назовешь. Пронзительная история об искренней привязанности и преданности вызвала немало зрительских слез.
Решившему завести собаку пенсионеру Ивану Ивановичу (Вячеслав Тихонов) приглянулся нестандартный, неправильного окраса щенок шотландского сеттера. Белый Бим Черное ухо становится верным компаньоном пожилого человека. Но Иван Иванович ложится в больницу из-за старой военной раны. А Биму приходится столкнуться со множеством чужих людей, которые относятся к нему по-разному.
В 1979 году картина «Белый Бим Черное ухо» была номинирована на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Вячеслав Тихонов за свою роль получил Ленинскую премию.
5. «Полосатый рейс», 1961
Эксцентрическая комедия стала лидером проката 1961 года. «Полосатый рейс» посмотрели почти 46 миллионов человек. В центре сюжета картины — Глеб Шулейкин (Евгений Леонов), буфетчик советского торгпредства в одной из тропических стран. Он страдает от жары и хочет вернуться на родину, а тут как раз подворачивается советский сухогруз, везущий, наряду с прочими грузами, тигров и льва для зоопарка.
Шулейкину предлагают выдать себя за дрессировщика, чтобы попасть на борт. Он соглашается и радуется, что хорошо устроился. До тех пор, пока хищники не покидают клетки, и капитан приказывает «укротителю» проявить себя в деле. Сценарий был написан специально для известной дрессировщицы тигров Маргариты Назаровой, сыгравшей главную роль. Как и положено культовой картине, «Полосатый рейс» породил крылатую фразу: «Красиво плывут! Вон та группа в полосатых купальниках».
6. «Уличный кот по кличке Боб», 2016
В основе фильма — автобиографический роман Джеймса Боуэна. Опустившийся уличный музыкант-наркоман бродяжничает и питается у мусорных баков. Он получает социальное жилье и возможность излечиться от зависимости. Но это оказывается непросто. Внезапно в жизнь Джеймса вторгается уличный рыжий кот. Герой не сразу понимает, что это поистине судьбоносная встреча. Джеймс и кот, получивший кличку Боб, становятся друзьями.
Благодаря Бобу Джеймс смог по-новому посмотреть на многое в жизни и заново обрести себя. В 2017 году картина «Уличный кот по кличке Боб» стала лучшим британским фильмом по версии Национальной кинопремии Великобритании.
7. «Освободите Вилли», 1993
Первый фильм знаменитой трилогии о мальчике Джесси и косатке. У 12-летнего сироты Джесси непростой характер. С разрешения очередных приемных родителей он устраивается на лето работать в аквапарк, где проводят шоу с животными. Среди прочих морских обитателей Джесси выделяет косатку Вилли. Удивительным образом мальчик и кит находят общий язык. И когда Вилли грозит смертельная опасность, отчаянный Джесси спасает его.
Приключенческая картина «Освободите Вилли» получил несколько профессиональных наград, было снято два сиквела. После выхода трилогии в Америке был основан благотворительный фонд, выступающий против эксплуатации диких животных.