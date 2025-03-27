В фильме «Хатико: Самый верный друг» Ричард Гир играет профессора колледжа, который нашел на вокзале потерявшегося щенка. Попытки отыскать его хозяина не приносят результата. И профессор оставляет его в своем доме. На ошейнике написано «хати», что в переводе с японского означает восемь. Энергичный Хатико и профессор становятся друзьями. Пес каждый день встречает его с работы. Но настал день, когда хозяин не появился в привычное время, а верный Хатико продолжал ждать.