Следователь по делу Ефремова рассказал о поведении актера после ДТП

«Конечно, на всю страну было показано его состояние. И, естественно, в таком состоянии в нашей стране запрещено управлять транспортом. За все произошедшее Михаил Олегович уже понес наказание. Осуждать его состояние и говорить, что так нельзя было делать — это прописные истины, установленные законом», — сказал экс-следователь.