Роман Мадянов-младший рассказал, какой совет успел дать ему отец

Актер умер утром 25 сентября в своем доме в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком легких. Роман Мадянов до 2023 года служил в театре Маяковского, на его счету два десятка театральных ролей, он четырехкратный лауреат премии «Ника». Актер также получил премию «Ника» за роль второго плана в фильме «Любовь Советского Союза» посмертно.