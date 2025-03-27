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Роман Мадянов-младший рассказал, какой совет успел дать ему отец

Сын артиста поделился ценным советом своего отца
Роман Мадянов в сыном
Роман Мадянов в сыномИсточник: Legion-Media.ru

Заслуженный артист России Роман Мадянов знал секрет успеха и делился им со своим сыном, Романом Мадяновым-младшим. Об этом наследник артиста рассказал «Пятому каналу» на вручении премии «Ника».

«Однажды папа сказал мне: “Чтобы достичь чего-то в этой жизни, ты должен бить в одну точку”», — поделился сын артиста.

По его словам, его отец на протяжении всей своей жизни старался следовать этому совету. Мадянов-младший уточнил, что для него «точкой для битья» было актерское мастерство, в котором он достиг успеха.

Актер умер утром 25 сентября в своем доме в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком легких. Роман Мадянов до 2023 года служил в театре Маяковского, на его счету два десятка театральных ролей, он четырехкратный лауреат премии «Ника». Актер также получил премию «Ника» за роль второго плана в фильме «Любовь Советского Союза» посмертно.